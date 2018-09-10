0553 313 94 23

FETÖ 'abi'sinden akılalmaz sözler: Ahiretinizi mahvetmek mi istiyorsunuz?

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde eski belediye çalışanı Ö.F.'nin bağ evinde yakalanan FETÖ üyelerinden birinin polise verdiği ifadede, cezaevinde tanıştığı örgüt üyelerinden 'abi' konumundaki bir FETÖ'cü ile aralarında geçen konuşmada, "C-12 koğuşunda kaldığımız süreçte de örgütün üst düzey yöneticilerinin ülke dışına çıktıklarını, bizlerin demir parmaklıkların ardında yattığımızı söylediğimizde 'abi' konumundaki M.A., 'Ahiretinizi mahvetmek mi istiyorsunuz? Böyle konuşmayın' diye bizi baskılıyordu. Cezaevinden çıktıktan sonra da yaptıkları toplantılara katılmaya zorluyorlardı" ifadeleri dikkat çekti.

10 Eylül 2018 Pazartesi 14:33
FETÖ 'abi'sinden akılalmaz sözler: Ahiretinizi mahvetmek mi istiyorsunuz?

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri'ne bağlı ekipler, 4 gün önce, merkez Melikgazi ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde eski belediye çalışanı Ö.F.'nin bağ evinde FETÖ üyelerinin her hafta toplantı yaptığı ihbarını aldı.

İstihbarat üzerine harekete geçen ekipler, 10 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Kimlik ve UYAP kayıtları kontrol edilen şüphelilerin daha önce FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklandığı, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği saptandı.

Şüphelilerin verdiği ifadelerden yola çıkan ekipler, bu kişilerle irtibatlı olduğu belirlenen, öğretmenlik yaparken ihraç edilen A.V. ile eski itfaiyeci T.B.'yi de yakaladı. Gözaltı sayısı 12'ye çıkarken, A.V. ve T.B.'nin de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklandığı, cezaevinde bir süre kaldıktan sonra tahliye edildiği belirlendi.

'ARAMIZDA KOĞUŞ ARKADAŞLIĞI OLUŞTU'

İl Emniyet Müdürlüğü'nde 5'i öğretmen, 2'si iş insanı,1'i memur, 1'i işçi, 1'i esnaf, 2'si belediye eski çalışanı toplam 12 şüpheli sorgulandı. Bazı şüphelilerin ise ifadeleri ortaya çıktı. Hüküm giydikleri cezaları İstinaf Mahkemesi'ne taşıdıklarını, bu nedenle dışarıda olduklarını belirten bir şüphelinin "Biz, Nevşehir Kapalı Cezaevi C-12 koğuşunda 'FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği'nden belirli sürelerde yattık. O nedenle aramızda koğuş arkadaşlığı oluştu. Cezaevinden çıktıktan sonra zaman zaman bir araya gelip, yemek yiyip, sohbet ediyoruz. Örgütsel bir faaliyetimiz yok" dediği öğrenildi.

'AHİRETİNİZİ MAHVETMEK Mİ İSTİYORSUNUZ'

Gözaltındaki şüphelilerden birinin de ifadesinde, "C-12 koğuşunda kaldığımız süreçte de örgütün üst düzey yöneticilerinin ülke dışına çıktıklarını, bizlerin demir parmaklıkların ardında yattığımızı söylediğimizde 'abi' konumundaki M.A., 'Ahiretinizi mahvetmek mi istiyorsunuz? Böyle konuşmayın' diye bizi baskılıyordu. Cezaevinden çıktıktan sonra da yaptıkları toplantılara katılmaya zorluyorlardı" dediği ortaya çıktı.

KULLANMADIKLARI TELEFONLARDAN 'BYLOCK' ÇIKTI

Öte yandan 'FETÖ/PDY üyesi olmak'tan cezaevinde yatan ve hükümleri onanmaya gönderilen şüphelilerden 3'ünün, kullanmadıkları cep telefonlarında yapılan incelemede, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' tespit edildi. 12 şüphelinin, nöbetçi sulh ceza mahkemesine FETÖ/PDY adına örgütsel faaliyetler sürdürdükleri gerekçesiyle çıkarılacağı bildirildi.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 14:33
  1. Nevşehir
  2. Kayseri
  3. fetö
  4. melikgazi

YORUM YAZ

  • hayrihayri41 dk önce
    arkadas kendi düsen aglamaz, Allah akil fikir versin... hoca dedikleri tapinakci, Hz. Muhammed (S.A.V.)´e iman etmeyenlerde cennete girecek diye vaaz veriyor ve bunlarin kafadaki salterler atmiyor atmak bilmiyor, akil durmasi adeta! ne cübbe ne sarik ne sakal lazim bunlari avlamaya... yukarida belirttigim gibi, Allahi inkar etsen pesinden gelcek insan bunlar? Deccal belasi vukuu buldugunda bakalim ne olacak! deccal önüne geleni parcalayip ve yine (Allahin izni ile) dirilttiginde, bakalim bizim Milletin kaci imanini muhafaza edebilecek.. fetö gibi bir palyanco binlerce milleti kandira biliyorsa, hokus pokus ustasi deccal kac binleri hatta milyonlari kandira bilecek varin onuda siz düsünün!!!
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

6284 yine can aldı!
  1. 6284 yine can aldı!
  2. Muharrem orucuna nasıl niyet edilir?
  3. Dışişleri Bakanlığından Batı Trakya..
  4. Tiroid bezi çok sinsi
  5. Fransa'da havalimanında piste dalan..
  6. Türk futbolunun efsanesi, 55 yıl sonra..
  7. Süper Ligi 4. Hafta maç puanları ve 5...
  8. Hamileler dikkat!
  9. Esed'den Suriye'nin kuzeyine yığınak
  10. CHP'ye sert eleştiri! Atatürk yaşasa..
  11. Bodrum'da gezi teknesi karaya oturdu!..
  12. Trabzonspor'dan Burak Yılmaz'a sert..
  13. Çocuklarda tırnak kemirme alışkanlığı
  14. Mahalleli tacizcinin evinin etrafını..
  15. AK Parti MYK, Erdoğan başkanlığında..
  16. Foça'daki facianın sorumlusu kaptan..
  17. CHP'li eski Başkan'dan partiyi..
  18. AK Parti'den yerel seçime özel..
  19. Bunlar kulağınıza küpe olsun
  20. Ceyda Karan Cumhuriyet'ten istifa mı..
ABD Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: Bunu durduracak bir şey var mı bilmiyorum!
ABD Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: Bunu durduracak bir şey var mı bilmiyorum!
ABD'den almaktan vazgeçtiler!
ABD'den almaktan vazgeçtiler!
Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete övgü! 'Çabalarından memnunum'
Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete övgü! 'Çabalarından memnunum'
Böyle olur CHP'nin açılışı! 'Bacak şov'lu havuz açılış töreni
Böyle olur CHP'nin açılışı! 'Bacak şov'lu havuz açılış töreni
İslami tebliğe 10.5 yıl hapis
İslami tebliğe 10.5 yıl hapis

Günün Karikatürü

09 Eylül 2018
Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'
Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'
Üç ayrı zam yolda! Emekli maaşları ocak ayında değişecek
Üç ayrı zam yolda! Emekli maaşları ocak ayında değişecek