Fetih Müzesi’nde “Ara Güler Fotoğraf Sergisi” Geçen yıl hayatını kaybeden usta fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in tarihî şehir Bursa için çektiği eserleri Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gün yüzüne çıkacak.

Geçen yıl hayatını kaybeden usta fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in tarihî şehir Bursa için çektiği eserleri Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gün yüzüne çıkacak.

Yansıttığı tarihî değerlere uygun konferans, panel ve çeşitli toplantılara ev sahipliği yapan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, ‘Ara Güler Gözüyle Bursa Fotoğraf Sergisi’ ile göz kamaştıracak. Osmangazi Belediyesi ile Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) iş birliğiyle düzenlenecek sergide duayen foto muhabiri Ara Güler’in Bursa ziyareti sırasında çektiği 15 eseri yer alacak. 21 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00’te açılışı gerçekleşecek sergi, 1 ay boyunca sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

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