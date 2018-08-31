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Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: 2 kişi yaralandı

Fethiye ilçesinde, Babadağ pistinden Rus uyruklu yolcusuyla havalanan yamaç paraşütü sert zemine düştü. Yaşanan kazada, pilot Ziya Hacıalioğlu (44) ile Rus turist Natalia Jane Miller (43) ağır yaralandı.

31 Ağustos 2018 Cuma 08:44
Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: 2 kişi yaralandı

Kaza, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'da meydana geldi. Yaklaşık 1900 metre yüksekteki uçuş pistinden tandem (ikili) uçuş için çıkış yapan yamaç paraşütü pilotu Ziya Hacıalioğlu ile Rus Turist Natalia Jane Miller, kalkış esnasında yuvarlanarak 5 metre aşağıdaki toprak zemine düştü.

Rus turistin son anda durmak istemesi ve koşmaması nedeniyle meydana geldiği iddia edilen kazayı fark eden diğer pilotlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı 2 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.  Ağır yaralanan Miller ve pilot Hacıalioğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 08:44
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