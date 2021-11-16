  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Fethiye'de feci kaza! Bir kadın öldü
Yerel

Fethiye'de feci kaza! Bir kadın öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 08:18:00 -
Fethiye'de feci kaza! Bir kadın öldü

Sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu kenarındaki yan yolda, Sahra Gizem Aksu'ya (46) çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Aksu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerinde sinir krizi geçiren Aksu'nun yakınlarını sağlık ekipleri ile vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi.

Öte yandan kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Karadağ'dan Türkiye açıklaması: Türk Cumhurbaşkanı maça gelirse...
Spor

Karadağ'dan Türkiye açıklaması: Türk Cumhurbaşkanı maça gelirse...

Karadağ Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Miodrag Radulovic, Türkiye ile oynayacakları maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlad..
İşte ülkeyi yönetmeye talip CHP'nin vizyonu! Tüm gözler Kılıçdaroğlu'ndayken bakın onun gözü neredeydi!
Siyaset

İşte ülkeyi yönetmeye talip CHP'nin vizyonu! Tüm gözler Kılıçdaroğlu'ndayken bakın onun gözü neredeydi!

2023 seçimleri öncesi oy toplamak amacıyla 'helalleşme' yolculuğuna çıkarak mütedeyyin seçmenin gözüne girmeye çalışan CHP Genel Başkanı Kem..
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan için söylediği sözleri yeniden gündem oldu!
Gündem

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan için söylediği sözleri yeniden gündem oldu!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede öldü. Abdullah Öcalan'ın, aylar önce bey..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay