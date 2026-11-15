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Yerel Fethiye’de elektrik direğine çarpan otomobil yandı, 2 kişi hayatını kaybetti
Yerel

Fethiye’de elektrik direğine çarpan otomobil yandı, 2 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Fethiye’de elektrik direğine çarpan otomobil yandı, 2 kişi hayatını kaybetti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobil alev aldı. Araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Fethiye-Muğla kara yolu Karagedik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 48 EC 618 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen direğin altında kalan otomobil kısa sürede alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin yaptığı kontrolde araçta bulunan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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