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Gündem Fethiye'de aranan 6 kişi yakalandı
Gündem

Fethiye'de aranan 6 kişi yakalandı

Fethiye'de polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu aranan 4'ü hükümlü olmak üzere, 6 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-07 16:03:00 -
Fethiye'de aranan 6 kişi yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 5 ekip ve 10 personel ile aranan kişilerin yakalanması için 10 adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de olduğu 6 kişi yakalandı. Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 4 hükümlü tutuklanarak Eşen cezaevine gönderildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

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