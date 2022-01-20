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Yerel Fethiye'de 2 katlı evin çatısı yandı
Yerel

Fethiye'de 2 katlı evin çatısı yandı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki iki katlı evin çatısında meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 05:54:00 -
Fethiye'de 2 katlı evin çatısı yandı

Olay, Babataşı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan, Ergün D'nin ikamet ettiği evin ikinci katın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan aile, alevleri kendi imkanlarıyla söndüremeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Amirliği ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürerek, soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında can kaybı yaşanmaması teselli olurken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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