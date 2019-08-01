Fethi Sekin Şehir Hastanesi, 1 yılda 1 milyon 862 bin hastaya hizmet verdi

İl ve bölge ihtiyaçları çerçevesinde planlanan Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ndetedavi gören hastalar hakkında bilgi verenBaşhekim Doç. Dr. Savaş Öztürk, “Hastanemiz, 01.08.2018 tarihinden bu güne kadar 439 bini acil olmak üzere toplam 1 milyon 862 bin hastaya hizmet etti. Bu süre içerisinde 36 bin hasta yatarak tedavi gördü” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 yıllık hayalim dediği şehir hastaneleri arasında 6’ncısı olarak hasta kabulüne başlayan Fethi SekinŞehir Hastanesi, sağlık alanında bir yılını doldurdu. Birinci yıl dönümü dolayısıyla hastanenin konferans salonunda düzenlenen kutlama programında slaytlar eşliğinde bir yılda yapılan çalışmalar ve yaşananlarkatılımcılara anlatıldı. Ardından birinci yıl dönümü için pasta kesildi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlik, hastane içerisinde çeşitli etkinliklerle devam etti. Elazığ dışında yoğun olarak Bingöl, Tunceli, Muş başta olmak üzere bir çok ilden hasta kabul eden şehir hastanesinde 1 milyon 862 bin hastaya hizmet verildiği de aktarıldı.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi hakkında bilgi veren Başhekim Doç. Dr. Savaş Öztürk, “Hastanemiz 355 bin 752 metrekare inşaat alanı üzerinde kuruldu. 1038 yatak kapasitesinde olup 334 tek kişilik ve 169 çift kişilik içerisinde banyo-tuvalet, televizyon, buzdolabı bibi donanımlar barındıran nitelikli odalardan oluşmaktadır. Tüm bölgeye hizmet eden hastanemiz 160 yoğun bakım yatağına sahip olup ihtiyaç dahilinde 154’ü aktif olarak kullanılmaktadır. Yine 46 adet yeni yoğun bakım yatağı mevcuttur. 227 poliklinik odası,2 adet mr,2 adet tomografi cihazı,37 adet ameliyathane ve 1 tanesi hibrit olmak üzere 4 adet anjiyo ünitesi, pet-ct ve spect üniteleriyle ilimiz ve bölgemizin sağlık ihtiyaçlarını karşılayan hastanemiz 1871 adet kapalı ve 487 açık olmak üzere toplam 2.358 adet otopark alanına sahiptir. Büyük bir fiziki mekana sahip olan hastanemizde hastalarımızın gidecekleri mahallere kolay ulaşmalarını sağlamak için yönlendirme personellerimiz görev yapmakta ve yine bu amaçla hastanemiz ana poliklinik girişine yön tarif kioksu kurulmuştur” dedi.

38 bin ameliyat yapıldı

Yıllık hasta kabulü ile ilgili bilgiler de veren Öztürk, “İlimiz ve bölgemizin ihtiyaçları çerçevesinde planlanan hastanemiz 01.08.2018 tarihinden bu güne kadar 439.000‘ü acil olmak üzere toplam 1 milyon 862 bin hastaya hizmet etti. Bu süre içerisinde 36 bin hasta yatarak tedavi gördü. Barındırdığı teknolojik imkânlarla çok üst düzey ameliyatlar yapan hastanemiz,1244 tanesi a grubu olmak üzere toplam 38.179 ameliyat gerçekleştirildi. Yine bu süre içerisinde hastanemiz 71 tane by-pass ameliyatı yaparak bölgenin by-pas merkezi olduğunu gösterdi.

Dediğim gibi şehir hastaneleri konseptinin beraberinde getirdiği imkânlar ve deneyimli klinik ekiplerimizle üst düzey ameliyatlar yaptık, yakın zamanda cerrahi kliniğimizde yapılan allp prosedürü gibi yüksek kapasite gerektiren ameliyatlar yapabildik. Ülkemizde bir ilk olarak avuç içinden girilerek anjiyo uygulaması gibi ilklere de imza attık” şeklinde konuştu.

Fethi Sekin Şehir Hastanesinin yurt dışına hizmet veren bir hastane olduğunu vurgulayan İl Sağlık Müdürü Savaş Öztürk ise, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile ülke genelinde başlatılan şehir hastaneleri projenin 6’ncısı ilimize nasip oldu. Bundan tam bir yıl önce Elazığ’da Fethi Sekin Şehir Hastanesi açıldı. Bu hastane her ile nasip olan bir hastane değil. Çok güzel bir hastane. Sadece Elazığ’a değil, bölgeye hatta yurt dışına hizmet veren bir hastane. Sağlıkta kalite standartları çok değişti, eskisi gibi değil. Daha önceleri çeşitli vesilelerle Elazığ’dan diğer illere hasta sevk ederdik ama çok şükür geldiğimiz noktada bırakın sevk edilmeyi diğer illerden hatta yurt dışından hasta sevki almaktayız” diye konuştu.