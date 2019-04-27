Fethi Ahmet Polat kimdir nereli ve kaç yaşında?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 5 üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat atandı. Peki Fethi Ahmet Polat kimdir? Fethi Ahmet Polat nereli ve kaç yaşında? Fethi Ahmet Polat hangi görevlerde bulundu?

Fethi Ahmet Polat kimdir

Fethi Ahmet Polat, 1969 yılında Elazığ 'da doğdu. Marmara Üniversitesi, ilahiyat Fakültesi 'nden 1992'da mezun oldu. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak iki yıl öğretmenlik yaptı.

Selçuk üniversitesi ilahiyat fakültesine araştırma görevlisi oldu (1994). ). Kur’ân’a Göre Ruhbanlık ve Rabbânîlik başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı (1995).

2001 yılında “Çağdaş İslam Düşüncesinde Kur’ân’a Yaklaşımlar” başlıklı teziyle doktora çalışmasını tamamladı. Akademik çalışma için, Kahire (1997-1998), Bakü (2001-2004) ve Almanya’da (2011) bulundu.

2006 yılında doçent, 2011 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Ana Bilim Dalında Profesör oldu.

2011 yılında Muş Alparslan Üniversitesi ilahiyat fakültesi’ne dekan oldu. 18 Mart 2015 tarihinde Muş Alparslan Üniversitesi’ne Rektör olarak atandı. Halen rektörlük görevini sürdürmektedir.