0553 313 94 23

Festival slogan yarışmasıyla başladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi belediyesinin düzenlediği 21.

05 Temmuz 2019 Cuma 14:55
Festival slogan yarışmasıyla başladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi belediyesinin düzenlediği 21. Sevgi, Barış, Dostluk Festivali geleneksel slogan yarışması ile başladı.


Kdz. Ereğli Belediyesi’nin düzenlediği 21. Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat festivaline basın açıklaması ve slogan yarışması ile start verildi. Spor, sanat, açık hava konserleri ve birçok etkinliğin yer alacağı 21. Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat festivalde Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 3 gün sürecek festivalde Kdz. Ereğli halkını ve çevre illerden gelen vatandaşların gönüllerinde eğlenmesi gerektiğini belirtti.


Başkan Posbıyık basın açıklamasında yaptığı açıklamada, “Genellikle festival startını Gazeteciler Derneğimizin slogan yarışması ile başlatıyoruz. Bu bizde bir gelenek haline geldi. Yine her zaman olduğu gibi festivalimizin startını buradan veriyoruz. Kdz. Ereğli 5 yıl aradan sonra tekrar festivallerine başladı. Ünlü sanatçılar geliyor, daha ziyade ünlü arkadaşlardan bahsediliyor ama esas festivalin ağırlığı kültür ve sanattır. Gezdiğinizde dolaştığınızda göreceksiniz. Hep sanatçılardan bahsediliyor ama dün akşam El sanatları sergisini gezdik. Mutlaka herkesin görmesi lazım inanılmaz sanat eserleri var el yapımı. Gün içerisinde aralıksız sanatsal ve kültürel yapıları hep beraber izleyeceğiz. Bütün duamız hayırlısıyla festivalimizi bir burun dahi kanamadan sağlık ve mutluluk içerisinde geçirmek en büyük dileğimiz. Ülkede ekonomik sıkıntılar var biliyoruz ama hiç değilse bu festivalde kafamızı kaldırıp tamamen kendimizi ruhumuzu dinlendirmeye, müzik dinlemeye eğlendirmeye odaklamamız lazım. Burada basının görevi çok büyük çünkü basın bunu duyurduğu zaman biz öne çıkıyoruz Ereğli öne çıkıyor. Zaten temel amacımız festivalleri yapmakta bölgemizin bilinmeyen yönlerini tanıtmak, Ereğli’de ekonomik hareketliliği sağlamak.Dışarıdan gelen insanlara Ereğli’yi sevdirmek ve burada en büyük amacımız. Burada en büyük yardımcımızın yerel ve ulusal basın olacağına inanıyorum” ifadelerine yer verdi. Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği Başkanı Necati Günay ise açıklamasında festivallerin Kdz. Ereğli halkına hayırlı olmasını diledi.


- “Festivalin başarılı olacağını düşünüyorum”


Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ise konuşmasında festivalin başarılı geçeceğine inandığını belirtti. Kaymakam Çorumluoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi. “Tabi ki festivalin ayak seslerine baktığımızda elimize davetiyeyi aldığımızda oldukça güzel başarılı bir festival olacağını ben düşünüyorum. Sözlerime başlarken burada bir mutfak vardır bizler geliyoruz katılıyoruz ama işlerin bu aşamaya gelmesinde emek çeken değerli başkan yardımcılarımız meclis üyelerimiz ve belediyenin çalışanları vardır. Ben o arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum böyle bir güzel program için. Geçen belediye başkanımıza bir konu bahsettim, ‘Şıh uçmaz müritleri uçurur’ diye bir laf vardır. Belediye başkanımız başarılı bir belediye başkanı ama en başarılısı kadroyu oluşturmaktan başlar. İdarecilikteki temel husus eğer kadronuz iyi oluştuysa sizler de rahat edersiniz. Belediye başkanımızı bu açıdan tebrik ediyorum başarılı bir kadrosuyla bu çalışmayı yürütüyor.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 14:55
  1. sanat
  2. kültür
  3. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yarısı yenmiş erkek cesedi bulundu!
    1. Yarısı yenmiş erkek cesedi bulundu!
    2. LYS’den tam puan alan öğrenciler..
    3. "İran'daki Afgan sığınmacıların hiçbir..
    4. Taşköprü Belediyesi, Yaz Spor..
    5. Göztepe Stadı’nın kapasitesi artıyor
    6. Mersin’de sahte rakıdan etkilendikleri..
    7. (Özel Haber) Soner Demirtaş:..
    8. Toyota GR Supra GT4'ün satışlarına..
    9. Türkiye ile Japonya arasında..
    10. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden..
    11. Kefken kampı Türkiye’nin 81 ilinden..
    12. CHP'li belediye işçileri isyan ettirdi
    13. ﻿Manisa'da arının soktuğu çiftçi..
    14. 5 bin 500 çocuk Esenler’ deki piknikte..
    15. Başkan Akın çalışmalar hakkında esnafı..
    16. Kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar..
    17. Mevsimlik işçilere diş sağlığı..
    18. Amed Sportif Faaliyetler’den sosyal..
    19. TFF Yönetim Kurulu üyeleri Trabzon'da
    20. Kapısını kapatmayanlara sinirlenip..
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik