Festival slogan yarışmasıyla başladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi belediyesinin düzenlediği 21. Sevgi, Barış, Dostluk Festivali geleneksel slogan yarışması ile başladı.

Kdz. Ereğli Belediyesi’nin düzenlediği 21. Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat festivaline basın açıklaması ve slogan yarışması ile start verildi. Spor, sanat, açık hava konserleri ve birçok etkinliğin yer alacağı 21. Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat festivalde Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 3 gün sürecek festivalde Kdz. Ereğli halkını ve çevre illerden gelen vatandaşların gönüllerinde eğlenmesi gerektiğini belirtti.

Başkan Posbıyık basın açıklamasında yaptığı açıklamada, “Genellikle festival startını Gazeteciler Derneğimizin slogan yarışması ile başlatıyoruz. Bu bizde bir gelenek haline geldi. Yine her zaman olduğu gibi festivalimizin startını buradan veriyoruz. Kdz. Ereğli 5 yıl aradan sonra tekrar festivallerine başladı. Ünlü sanatçılar geliyor, daha ziyade ünlü arkadaşlardan bahsediliyor ama esas festivalin ağırlığı kültür ve sanattır. Gezdiğinizde dolaştığınızda göreceksiniz. Hep sanatçılardan bahsediliyor ama dün akşam El sanatları sergisini gezdik. Mutlaka herkesin görmesi lazım inanılmaz sanat eserleri var el yapımı. Gün içerisinde aralıksız sanatsal ve kültürel yapıları hep beraber izleyeceğiz. Bütün duamız hayırlısıyla festivalimizi bir burun dahi kanamadan sağlık ve mutluluk içerisinde geçirmek en büyük dileğimiz. Ülkede ekonomik sıkıntılar var biliyoruz ama hiç değilse bu festivalde kafamızı kaldırıp tamamen kendimizi ruhumuzu dinlendirmeye, müzik dinlemeye eğlendirmeye odaklamamız lazım. Burada basının görevi çok büyük çünkü basın bunu duyurduğu zaman biz öne çıkıyoruz Ereğli öne çıkıyor. Zaten temel amacımız festivalleri yapmakta bölgemizin bilinmeyen yönlerini tanıtmak, Ereğli’de ekonomik hareketliliği sağlamak.Dışarıdan gelen insanlara Ereğli’yi sevdirmek ve burada en büyük amacımız. Burada en büyük yardımcımızın yerel ve ulusal basın olacağına inanıyorum” ifadelerine yer verdi. Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği Başkanı Necati Günay ise açıklamasında festivallerin Kdz. Ereğli halkına hayırlı olmasını diledi.

- “Festivalin başarılı olacağını düşünüyorum”

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ise konuşmasında festivalin başarılı geçeceğine inandığını belirtti. Kaymakam Çorumluoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi. “Tabi ki festivalin ayak seslerine baktığımızda elimize davetiyeyi aldığımızda oldukça güzel başarılı bir festival olacağını ben düşünüyorum. Sözlerime başlarken burada bir mutfak vardır bizler geliyoruz katılıyoruz ama işlerin bu aşamaya gelmesinde emek çeken değerli başkan yardımcılarımız meclis üyelerimiz ve belediyenin çalışanları vardır. Ben o arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum böyle bir güzel program için. Geçen belediye başkanımıza bir konu bahsettim, ‘Şıh uçmaz müritleri uçurur’ diye bir laf vardır. Belediye başkanımız başarılı bir belediye başkanı ama en başarılısı kadroyu oluşturmaktan başlar. İdarecilikteki temel husus eğer kadronuz iyi oluştuysa sizler de rahat edersiniz. Belediye başkanımızı bu açıdan tebrik ediyorum başarılı bir kadrosuyla bu çalışmayı yürütüyor.”