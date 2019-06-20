Uluslararası Nasrettin Hoca Kültür ve Sanat Festivaline hazırlanan Sivrisisar’daki festival alanı çiçeklerle donatılıyor

Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali öncesinde festival alanında yoğun bir hazırlık yapılıyor. Festivalin gerçekleştirileceği alanda çalışmalarını yürüten Sivrihisar Belediyesi ekipleri alanı çiçeklerle donatıyor.

28-29-30 Haziran tarihleri arasında Sivrihisar da yapılacak olan Sivrihisar Belediyesi Uluslar arası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali binlerce yerli ve yabancı vatandaşları ağırlamak için hazırlanıyor. Festival alanında ummalı bir çalışma yürütülürken, kurumuş otlar kaldırılarak yerlerine çiçeklerle donatılıyor. Binlerce insana ev sahipliği yapacak olan Sivrihisar Belediyesi gelecek olan misafiirlerini en iyi şekilde ağırlamak adına çalışmalarını sürdürüyor.