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Fesleğen nasıl kurutulur?

Fesleğen 100’den fazla çeşidi bulunan , boyu 40 cm’ye kadar uzayabilen, çok dallı ve çoğunlukla yeşil renkli, çok yıllık otsu bir bitkidir.

26 Temmuz 2018 Perşembe 23:54
Fesleğen nasıl kurutulur?

Yaprakları 2 ila 6 cm arasında değişen fesleğenin, çeşitli renklerde ve büyüklükte birçok türü vardır. Çalı fesleğeni olarak bilinen ve cam önlerinde küçük saksılarda yetiştirilen fesleğeneler, küçük dallara ve yapraklara sahiptir.

Genellikle güzel kokusu ve sivrisinekleri uzak tutması nedeniyle tercih edilirler. Bahçelerde yetiştirilen fesleğenler kokusu benzemekle birlikte, yapı olarak çalı fesleğeninden farklıdır. Ispanak yapraklarına benzeyen bu türler, damarlı dallara ve büyükçe dolgun yapraklara sahiptir.

Soslarda, makarnalarda, salatalarda et, balık ve sebze yemeklerinde lezzet arttırıcı olarak kullanılır. Naneye alternatif olarak, nanenin kullanıldığı birçok tarifte de fesleğen kullanılabilir.

Bitkinin yapraklı dalları taze olarak kullanılabileceği gibi kurutulmuş olarak kullanımı da yaygındır. Kendine has lezzeti ve kokusu olan fesleğennin aroması tazeyken daha çok hissedilir.

Kurutma işleminden sonra kokusunu ve lezzetini kısa sürede kaybetmeye başlar. Bu nedenle kurutma işlemi ve kurutmadan sonraki saklama koşulları kuru fesleğen için oldukça önemlidir

Fesleğenin taze dalları kesilir ve soğuk su ile yıkanır. Suları süzüldükten sonra serin ve direkt güneş ışığı almayan bir yerde kurumaya bırakılır. Direkt güneş ışığı, kurutma işlemi için zararlıdır.

İçerisindeki aromaların kaybedilmemesi ve yaprakların kararmaması için yaprakların gölgede kurutulması gerekir. Kurutulduktan sonra, hava almayan saklama çözümleri tercih edilmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 23:54
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