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Spor Fernando Santos: Oyunun iki yönünü de iyi şekilde oynamak istiyoruz
Spor

Fernando Santos: Oyunun iki yönünü de iyi şekilde oynamak istiyoruz

Yeniakit Publisher
2024-03-11 20:29:00 -
Fernando Santos: Oyunun iki yönünü de iyi şekilde oynamak istiyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, ligde karşılaşacakları Gaziantep FK maçı öncesinde konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Gaziantep FK maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Ramazan ayını kutlayarak sözlerine başlayan Santos, "Bugün önemli bir gün. Herkesin Ramazan ayını kutluyorum. İyi oynamak istiyoruz. Rakip özelinde oyuncularımızla konuştuk, daha önce dörtlü de oynuyorlardı, bugün üçlü oynayacaklar. Kazanmak için buraya geldik." dedi.

Daha iyi bir hücum performansı göstermek istediklerini söyleyen Santos, "İsteğimiz daha iyi hücum etmek tabii ki. Aynı zamanda savunmada da daha iyi olmak istiyoruz. İsteğimiz, oyunun iki yönünü de iyi şekilde oynamak." ifadelerini kullandı.

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