Feribotla yolculuk yapacaklar dikkat! Yarın iki hatta sefer yapılmayacak
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ege Denizi’nin kuzeyinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerine ilişkin iptal kararı alındı. GESTAŞ, yarın sefer yapılamayacak hatları duyurdu.
Çanakkale’de olumsuz hava şartları nedeniyle deniz ulaşımına ara verildi. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli- Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan tüm seferleri iptal edildi.