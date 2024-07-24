Ferhat Murat, CHP’li belediyelere verdi veriştirdi! Ne güzel siyaset değil mi?

haber7.com yazarı Ferhat Murat, Türkiye’nin başıboş sokak köpekleri sorununun, büyükşehirlerdeki başıboş siyaset anlayışıyla bağlantılı olduğunu ifade etti. Murat, belediyelerin kısırlaştırma ve rehabilitasyon görevlerini yerine getirmemesi nedeniyle köpek popülasyonunun arttığını belirtti. TBMM’deki yasa teklifinin sokak köpeklerini korumayı amaçladığını, ancak muhalefetin bunu engellediğini söyleyen Murat, CHP’li belediyelerin barınak yapma görevlerini ihmal ettiğini kaydetti. İşte Ferhat Murat'ın yazısı:

"Son dönemin en fazla konuşulan konularının başında başıboş sokak köpekleri geliyor.

Evet, bu konunun Türkiye’nin önemli sorunları arasına girmesinde büyükşehirlerin çoğunluğunu yöneten başıboş siyaset anlayışının büyük bir payı var…

Başıboş siyaset ya da başıboş muhalefet demişken; “sahipsiz” anlamı çıkmasın.

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Boşluk sadece milletin ve ülkenin menfaatleri konusunda oluşmuş.

Ülkeye ve millete zarar verebilecek pek çok konuda başı hiç de boş bir biçimde hareket etmedikleri gün gibi ortada…

Yani bu ülkeyi sahiplenmedikleri için bu ifadeyi kullanıyorum.

Başka ülkelerin veya yapıların sahiplenildiği; uygulamalara bakınca daha net gözüküyor.

Köpek popülasyonu son beş yılda 4-5 kat artmış.

Bu veri de belediyelerin görevini tam manasıyla yapmadığını gösteriyor.

Belediyeler görevini (kısırlaştırma ve rehabilitasyon) layıkıyla yapmış olsaydı bugün bu sorunu konuşmuyor olacaktık.

Bugün bu sorun varsa ne yapılmalı?

Tabi ki önlem alınmalı…

Önlem almak adına TBMM’de bir yasa teklifi hazırlandı.

Yasada neler var?

Kanunun amaçlarına "insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla" ifadesi ekleniyor.

Sokak hayvanlarına ilişkin yürütülecek çalışmalarda, "tereddüte mahal verilmemesi, kedi ve köpeklerin sahipli hayvan statüsüne alınabilmesi için Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı veri tabanına kaydedilmesi zorunluluğu bulunduğundan ‘sahipli hayvan’ ve ‘sahipsiz hayvan’ kavramları" açık bir şekilde tanımlanıyor.

Tedavi edilemeyen salgın bir hastalığı veya saldırganlık durumu söz konusuysa uyutulma işleminin uygulanacağı da taslakta açıkça belirtiliyor.

‘Maddeler bu kadar açıkken ve tüm başıboş sokak köpekleri içerisinde bu oran büyük bir ihtimalle yüzde 1 seviyesini de bulmayacakken; bu kopan fırtına da neyin nesidir?‘ sorusu doğal olarak karşımıza çıkıyor.

Kopan fırtınanın birinci nedeni; Gezi Parkı’nda olduğu gibi insanları sokaklara dökerek yeni bir iç karışılıklığı tesis etmeye çalışmak…

İkinci nedeni ise; yasaya göre belediyelerin çalışmak zorunda kalacak olması…

Yasayı hakkıyla uyguladığınızda; zaten hiçbir sorun çıkmayacak.

Zaten büyükşehirler ağırlıklı olarak CHP’li belediyeler tarafından yönetiliyor.

Talimat verin ekiplerinize; yasayı bihakkın uygulasınlar.

Uygulanmazsa sorumlulara hapis cezasını da öngören bu yasadan neden korkarsınız?

Kendi belediyenize ya da çalışanınıza mı güvenmiyorsunuz?

Ya iş yapmaya gözünüz yok ya da ülkeyi yeni bir karışıklığa taşımak istiyorsunuz gibi bir sonuç ortaya çıkıyor…

Aksi takdirde yüzde 1’in altında uygulanabilecek uyutma durumuna odaklanıp, sorunu oluşturan yüzde 99’dan fazlasını gözden kaçırmanın başka bir izahı da olamaz.

Konser vermez, barınak yaparsan sorun çözülür.

Örneğin; İstanbul Büyükşehir Belediyesi tek seferde 553 milyon liralık konser ihalesi yapmak yerine barınak ihalesi yapabilir…

2019’dan bu yana 1 metrekare yapılmamış. Yapılan en son barınak Kadir Topbaş imzası taşıyor.

Üstelik bununla ilgili ödenek alınmasına rağmen…

Maksadı üzüm yemek olan herkes bu konuya böyle bakar.

Ama maksat bağcı dövmek…

Hem de maalesef dışarıdan alınan talimatlarla bunu gerçekleştirmek…

İş yapmaya gözü olan yapıyor.

AK Partili Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sorunu çözmüş.

100 dönümlük bir alanı, doğal yaşama uygun biçimde sokak hayvanlarına ayırmış.

Köpekleri ‘sokak hayvanı’ olmaktan kurtarmış.

Hayvan hastanesi yapmış, tedavilerini üstlenmiş.

Yani işini yapmış.

Ve hayvanların ölmesine de gerek kalmamış.

İBB’nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden kat kat fazla bütçesi var.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yakın dostu Malatya Milletvekili Veli Ağbaba bakın ne diyor; “Hayvanseverleri büyük mücadeleye davet ediyoruz. Sokaklar sizin. Bu mücadele başarıyla sonuçlanacaksa bir araya gelerek sesimizi yükseltelim. Sokaksa sokak. Ne yapacaklar? İdam mı edecekler sizi? Bedel ödemeden bir şey elde edilemiyor. Bu ülke kurulurken bedel ödendi. Mustafa Kemal idamı göze aldı. Memleketi kurtardı. Ayağa kalkın mücadele edin.”

Sahipsiz köpekler ile ilgili yasayı ‘Kurtuluş Savaşı’ ile denk tutan bir yaklaşım…

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, yasanın çıkması halinde sokakları yıkmakla, ateşe vermekle tehdit ederek; “İki ağaç kesildi diye sokakları nasıl inlettiysek, aynı şekilde mücadelemizi veririz.” ifadelerini kullanıyor.

Ne güzel siyaset…

Yahu büyükşehir belediyesi sizde, ilçe belediyelerinin büyük çoğunluğu sizde…

Belediyelerine yaptır barınakları, hayvanlar da insanlar da rahat rahat yaşasın…

Ayrıca Türkiye’nin derdi ile dertlenen bir muhalefet anlayışı; bu ekonomik zorluklar içerisinde yeni bir ‘Gezi Vakası’nın ülkeye nasıl bir faturası olacağını düşünür.

Ama dedik ya; başıboş muhalefet…

Başıboş sokak köpekleri yasasından önce; başıboş muhalefet yasası çıkarmak en doğrusu olacak sanki…"