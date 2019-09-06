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Ferhat Can Kavurat, Avrupa şampiyonu oldu

- Türkiye, Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde 1 altın ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu

06 Eylül 2019 Cuma 21:38
Ferhat Can Kavurat, Avrupa şampiyonu oldu


İSTANBUL (AA) - Türkiye, Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı. Ferhat Can Kavurat, altın madalyaya ulaşarak Avrupa Şampiyonu oldu.

Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen ve 35 ülkeden 458 sporcu mücadele ettiği şampiyonanın ikinci gününde erkeklerde 63 ve 68, kadınlarda ise 53 ve 57 kilolarda müsabakalar yapıldı.

8 tekvandocuyla güne başlayan Türkiye, 1 altın ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 63 kiloda Ferhat Can Kavurat, finalde Rus David Nazaryan'ı 7-4 mağlup ederek Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

2018 yılında da ümitlerde Avrupa şampiyonluğu kazanan Kavurat başarısını tekrarladı.

Erkekler 68 kiloda Hakan Reçber ve kadınlar 57 kiloda Gülsüm Gültekin ise bronz madalya elde etti.

Şampiyonanın ilk gününde 3 gümüş madalya kazanan Türkiye, 2 gün sonunda 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz ile 6 madalyaya ulaştı.


- Başkan Metin Şahin'den tebrik


Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Avrupa şampiyonu olan Ferhat Can Kavurat ve bronz madalya kazanan Hakan Reçber ile Gülsüm Gültekin'i kutladı. Başkan Şahin, "İlk gün sonunda madalya rengimizin değişeceğini söylemiştim. Ferhat Can Kavurat, ilk gün gümüş olan madalya rengimizi altına çevirdi. Böylesine önemli bir organizasyonda üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan genç sporcumuzu kutluyorum. Yine kürsüye çıkmayı başaran Hakan Reçber ile Gülsüm Gültekin'i ve emeği geçenleri tebrik ediyor ülkemizi temsil edecek sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyonanın üçüncü gününde erkeklerde 74 ve 80, kadınlarda ise 62 ve 67 kilolarda müsabakalar yapılırken 8 Türk tekvandocu madalya mücadelesi verecek.



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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 21:38
  1. Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası
  2. Ferhat Can Kavurat
  3. tekvando

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