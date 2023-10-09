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Spor Ferdi Kadıoğlu'nun babasından bomba transfer açıklaması! "Gideceğiz" diyerek bombayı patlattı
Spor

Ferdi Kadıoğlu'nun babasından bomba transfer açıklaması! "Gideceğiz" diyerek bombayı patlattı

Yeniakit Publisher
2023-10-09 13:42:00 -
Ferdi Kadıoğlu'nun babasından bomba transfer açıklaması! "Gideceğiz" diyerek bombayı patlattı

Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu hakkında Fenerbahçelileri üzecek bir gelişme yaşandı... Genç futbolcunun babası Feyzullah Kadıoğlu, katılığı televizyon programında Fenerbahçe'den ayrılışlarıyla ilgili bilgiler verdi... Detaylar haberimizde...

Son 2 sezonda kariyerinde ciddi bir çıkış yakalayan Ferdi Kadıoğlu, geride kalan sezonun özelinde ise teknik direktör Jorge Jesus’un vazgeçilmezi oldu...

Portekizli hoca ile birlikte hem fiziksel olarak hem de oyun görüşü anlamında gelişim gösteren 23 yaşındaki oyuncu, yükselişini sürdürüyor. Son yıllarda transfer dönemlerinde Avrupa’ya önemli futbolcularını ihraç eden sarı-lacivertlilerde artık sırada Ferdi Kadıoğlu bulunuyor.

İSMAİL KARTAL'IN VAZGEÇİLMEZ İSMİ OLDU

Geçen sezon sergilediği performansın üstüne koyarak devam eden Ferdi Kadıoğlu, bu sezon da İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi oldu. Tecrübeli teknik adam, genç futbolcuyu hemen hemen her maçta ilk 11'de başlatıyor.

FENERBAHÇE KARNESİ OLDUKÇA BAŞARILIYDI...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

2018 yılından beri Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli ekip ile toplam 160 resmi maça çıktı. Milli futbolcu söz konusu maçlarda 15 kez rakip fileleri sarsmayı başarırken, bunun yanında takım arkadaşlarına da 18 kez gol pası verdi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Yıldız futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun sarı-lacivertli takım ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olarak gösteriliyor.

"ŞAMPİYON YAPIP GİDECEĞİZ"

Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu, Fenerbahçe'nin bu sene şampiyon olacağını söyleyerek şampiyonluğun ardından Ferdi Kadıoğlu'nun transfer olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, "Bu sene, o sene olacak. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız ve gideceğiz" açıklamasını yaptı.

"TRABZONSPOR'DAN TEKLİF GELMEDİ"

Kendilerinin Trabzonlu olduğunu belirten Feyzullah Kadıoğlu, oğlunun hangi lige gitmesini istediğine yönelik soruya, "Ben Trabzonluyum, daha önce Trabzonspor'dan teklif gelmedi. İspanya ve Almanya'ya gitmesini isterim. Ama büyük takıma gitmesini isterim. Burada kalıp seriye de bağlayabilir" cevabını verdi.

"FERDİ TÜRKÇE BİLİYOR"

Oğlunun Türkçe bildiğini de ilk kez açıklayan baba Kadıoğlu, "Ferdi, Türkçe biliyor ama yanlış kelime kullanır, siz gazeteciler de üzerine atlar" ifadelerini kullandı.

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