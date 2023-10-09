Ferdi Kadıoğlu’ndan transfer tekliflerine net cevap!

Fenerbahçe'nin bu sezonki başarısında şüphesiz teknik direktör İsmail Kartal'ın da payı oldukça büyük. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'yi 2009-2010 sezonunun başında 8 maçta 8 galibiyete ulaştıran Christoph Daum'un rekoruna ulaştı.

Ferdi’ye Avrupa kancası

Sarı-Lacivertliler'in bir başka yıldızı Ferdi Kadıoğlu da Avrupa'nın dev kulüplerinin kadrosuna katmak istediği isimlerden. Kasımpaşa maçında Napoli'nin takip ettiği yıldız futbolcu için birçok kulüp sıraya girmiş durumda. İtalya Ligi takımlarından Napoli dışında Inter de oyuncunun performansını yakından takip ediyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United ve Newcastle United Ferdi'yi transfer etmek için sırada bekliyor. Almanlar'ın dev ekibi Dortmund da önümüzdeki günlerde Ferdi'nin menajeri ile temas kuracak.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ferdi’nin cevabı net

Ferdi Kadıoğlu'nun menajeriyle yaptığı görüşmede, "Fenerbahçe'yi şampiyon yapmadan bir yere ayrılmam. Devre arası gelecek teklifleri kesinlikle değerlendirmeye alma" dediği öğrenildi.