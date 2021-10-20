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Spor Ferdi Kadıoğlu mili takımda oynayacak mı?
Spor

Ferdi Kadıoğlu mili takımda oynayacak mı?

Ferdi Kadıoğlu hangi milli takımı seçti? Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu, milli takı kariyeri hakkında açıklama yaptı. Peki, Ferdi Kadıoğlu hangi milli takımı seçti?

Yeniakit Publisher
2021-10-20 18:44:00 -
Ferdi Kadıoğlu mili takımda oynayacak mı?

Fenerbahçe formasıyla dikkatleri çeken Ferdi Kadıoğlu, milli takım kariyerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Ferdi Kadıoğlu A Milli Takım’da oynayacak mı?

Ferdi Kadıoğlu mili takımda oynayacak mı?

Milli takım tercihine ilişkin olarak Ferdi Kadıoğlu, "Zor bir karar. Üç farklı milli takımı seçme imkanım var. Henüz bir karar vermedim, benim için zor bir karar. Karar verdiğimde herkes zaten görecektir. Benim yapmam gereken sabırlı olmak ve öyle karar vermek" ifadelerini kullandı.

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