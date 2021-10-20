Fenerbahçe formasıyla dikkatleri çeken Ferdi Kadıoğlu, milli takım kariyerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Ferdi Kadıoğlu A Milli Takım’da oynayacak mı?

Ferdi Kadıoğlu mili takımda oynayacak mı?

Milli takım tercihine ilişkin olarak Ferdi Kadıoğlu, "Zor bir karar. Üç farklı milli takımı seçme imkanım var. Henüz bir karar vermedim, benim için zor bir karar. Karar verdiğimde herkes zaten görecektir. Benim yapmam gereken sabırlı olmak ve öyle karar vermek" ifadelerini kullandı.