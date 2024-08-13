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Spor Ferdi Kadıoğlu kararını verdi!
Spor

Ferdi Kadıoğlu kararını verdi!

Yeniakit Publisher
2024-08-13 16:12:00 -
Ferdi Kadıoğlu kararını verdi!

Fenerbahçe'den ayrılığı gündemde olan Ferdi Kadıoğlu için iki İngiltere Premier Lig ekibi devrede. Brighton ve Manchester United'ın teklif sunduğu Ferdi Kadıoğlu, iki takım arasında tercihini yaptı. İşte detaylar...

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. İngiliz ekipleri Brighton ve Manchester United'ın kanca attığı Ferdi Kadıoğlu geleceğiyle ilgili tercihini yaptı.

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu için Brighton ve Manchester United'dan teklif aldı.

Milliyet'in haberine göre; Brighton'ın teklifi 35 milyon euro olurken, Manchester United'ın teklifi bu rakamın altında kaldı.

Manchester United'ın teklifini güncelleyeceği ve ilerleyen günlerde Fenerbahçe'nin kapısını bir kez daha çalacağı ifade edildi.
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Yönetimin cazip tekliflere karşın Ferdi Kadıoğlu'nu kadroda tutmak istediği vurgulandı.

Haberde Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton ve Manchester United arasında tercihini yaptığı belirtildi.

Milli futbolcu kulüplerin anlaşması durumunda Manchester United'a gitmeye daha sıcak bakıyor.

Ferdi Kadıoğlu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 51 maça çıkarken 3 gol attı ve 5 de asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro civarında gösterilen milli futbolcunun sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor.

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu 2018-19 sezonu başında NEC Nijmegen'den 1.4 milyon euroya transfer etmişti.

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