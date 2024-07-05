Ferdi için İspanyollar devrede, ingilizler kesenin ağzını açtı
Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Almanya’da oynanan EURO 2024’te gösterdiği performansla dikkatleri iyice üstüne çekti. Türkiye’nin Avusturya ile oynadığı maçta katettiği 12.2 km mesafe ile turnuva rekoru kıran 24 yaşındaki sol beke İspanyollar hayran kaldı. İngiliz basınında yer alan habere göre ise İngiltere’den bir kulübün 30 milyon euroyla Fenerbahçe’nin kapısını çalacağı öne sürüldü.
A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024’de Avusturya ile oynadığı maçta Ferdi Kadıoğlu'nu 8 kulüp tribünden takip etmişti.
Atletico Madrid de devreye girdi
Atletico Madrid'in transfer listesinde yer alan Ferdi için İspanyollar, "Ferdi Kadıoğlu kendi ışığında parlıyor. Böyle bir sol bek zor bulunuyor. Çok yönlülüğü ile öne çıkıyor. Oynadığı her bölgede iyi performans ortaya koyuyor. Dikkat çekici bir zekaya sahip"yorumunu yaptı.
Arsenal 30 milyon euroya bitirebilir!
İngilizler ise Arsenal'in Ferdi Kadıoğlu transferde öne geçtiğini duyurdu. Maddi olarak Ferdi'yi alabilecek olan kulübün Arsenal olduğunun altını çizen Ada medyası 30 milyon euro'ya bu transferin bitebileceğini iddia etti