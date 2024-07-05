Ferdi için İspanyollar devrede, ingilizler kesenin ağzını açtı

A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024’de Avusturya ile oynadığı maçta Ferdi Kadıoğlu'nu 8 kulüp tribünden takip etmişti.

Atletico Madrid de devreye girdi

Atletico Madrid'in transfer listesinde yer alan Ferdi için İspanyollar, "Ferdi Kadıoğlu kendi ışığında parlıyor. Böyle bir sol bek zor bulunuyor. Çok yönlülüğü ile öne çıkıyor. Oynadığı her bölgede iyi performans ortaya koyuyor. Dikkat çekici bir zekaya sahip"yorumunu yaptı.

Arsenal 30 milyon euroya bitirebilir!

İngilizler ise Arsenal'in Ferdi Kadıoğlu transferde öne geçtiğini duyurdu. Maddi olarak Ferdi'yi alabilecek olan kulübün Arsenal olduğunun altını çizen Ada medyası 30 milyon euro'ya bu transferin bitebileceğini iddia etti