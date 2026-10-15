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Gündem Hırsızlık vakalarının en fazla kayıtlara geçtiği 10 ülke! İçlerinde Müslüman ülke var mı?
Gündem

Hırsızlık vakalarının en fazla kayıtlara geçtiği 10 ülke! İçlerinde Müslüman ülke var mı?

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Hırsızlık vakalarının en fazla kayıtlara geçtiği 10 ülke! İçlerinde Müslüman ülke var mı?

Avrupa ülkelerinde polis kayıtlarına geçen hırsızlık vakaları dikkat çeken bir tablo ortaya koydu. Veriler üzerinden 100 bin kişiye düşen kayıtlı hırsızlık vakaları karşılaştırıldığında listenin ilk sıralarında Lüksemburg, İsveç ve Danimarka yer aldı. İlk 10 ülke arasında Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu bir ülkenin bulunmaması dikkat çekti.

Avrupa'da polis kayıtlarına geçen hırsızlık olaylarının ülkelere göre dağılımı dikkat çekiyor.

Eurostat'ın Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) ile ortak yürüttüğü suç istatistikleri çalışması, ülkelerde polis tarafından kayda geçirilen suçları belirli kategoriler altında topluyor.

Veriler ülkelerin nüfusları dikkate alınarak 100 bin kişiye düşen vaka sayısı üzerinden de karşılaştırılabiliyor.

İLK SIRADA LÜKSEMBURG VAR

En son verilere göre 100 bin kişiye düşen kayıtlı hırsızlık vakalarının en yüksek olduğu ülkeler arasında Lüksemburg ilk sırada bulunuyor.

Listenin devamında İsveç, Danimarka ve Finlandiya gibi Kuzey Avrupa ülkelerinin yer alması dikkat çekiyor.

İlk 10 şöyle:

1- Lüksemburg: 3.369,81
2- İsveç: 2.736,67
3- Danimarka: 2.671,50
4- Finlandiya: 2.277,55
5- Norveç: 2.022,14
6- Fransa: 1.990,56
7- İsviçre: 1.912,28
8- Belçika: 1.745,78
9- İtalya: 1.505,73
10- Almanya: 1.410,44

Rakamlar 100 bin kişiye düşen ve polis tarafından kayda geçirilen hırsızlık vakalarını ifade ediyor.

İLK 10'DA MÜSLÜMAN ÇOĞUNLUKLU ÜLKE YOK

Listenin dikkat çeken yönlerinden biri de ilk 10'a giren ülkelerin demografik yapısı oldu.

İlk 10 içerisinde nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan herhangi bir ülke bulunmuyor.

Ancak bu tabloyu doğrudan ülkelerin dini yapısıyla suç oranları arasında sebep-sonuç ilişkisi bulunduğunun kanıtı olarak değerlendirmek mümkün değil. Suçların polise bildirilme oranı, ülkelerin hukuki tanımları ve kayıt sistemleri sonuçları önemli ölçüde etkileyebiliyor.

TÜRKİYE'NİN ORANI ÇOK DAHA DÜŞÜK

Aynı veri setinde Türkiye'de 100 bin kişiye düşen polis kayıtlı hırsızlık oranı 212,99 olarak yer alıyor.

Bu rakam listenin ilk sırasında bulunan Lüksemburg'un oldukça altında.

Lüksemburg'da 100 bin kişiye 3.369,81 kayıtlı hırsızlık vakası düşerken Türkiye'de aynı oran 212,99 seviyesinde bulunuyor.

Buna göre Lüksemburg'daki kayıtlı hırsızlık oranı Türkiye'nin yaklaşık 15,8 katına ulaşıyor.

RAKAMLAR NEYİ GÖSTERİYOR?

Burada önemli bir ayrıntının altını çizmek gerekiyor.

Eurostat'ın açıkladığı rakamlar ülkelerde gerçekleşen bütün hırsızlıkların kesin sayısını değil, polis tarafından kayda geçirilen olayları gösteriyor.

Bir ülkede vatandaşların suçu polise bildirme eğiliminin yüksek olması kayıtlı vaka sayısını artırabilir. Bunun yanında ülkelerin suç tanımları, emniyet birimlerinin kayıt yöntemleri ve istatistik sistemleri de birbirinden farklılık gösterebiliyor.

Dolayısıyla tablo, ülkelerdeki gerçek suçluluk düzeyinin kesin sıralaması olarak değil, resmî makamlara yansıyan kayıtlı hırsızlık vakalarının nüfusa oranının karşılaştırılması olarak değerlendirilmeli.

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Yorumlar

Mehmet

Fon vurgunu olan ülkelerde Türkiye kaçıncı ?

BUNLAR KAYITLARA GEÇENLER

Bir o kadarda kayıtsız vardır. Bunlar medeni, hani medeniyet nerde kaldı
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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