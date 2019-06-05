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Cilt tonunuzu eşitlemek aslında çok basit | Doğal maske tarifi

Kir, yağ, makyaj ve hava koşulları yüzünden cilt üzerinde değişkenlikler oluşabilir.

05 Haziran 2019 Çarşamba 17:47
Cilt tonunuzu eşitlemek aslında çok basit | Doğal maske tarifi

Çoğu kadının sıklıkla şikayetçi olduğu durum, cilt renginin eşitsizliği...

Cilt renginin değişme sebepleri;

- Çok kimyasal kullanmak

- Cildi tahriş edecek peelinglerle sert şekilde uygulama yapmak

- Fazla güneşe maruz kalmak

- Bölgesel tüy aldırmak

- Bölgesel nem farkı

- Alerjik durumlar

- Cildin bazı bölgelerinin yavaş yenilenmesi

gibi sorunlar olabilir.

Yüzümüz ve özellikle göz çevresi oldukça hassas bir deriye sahiptir. Özenli bir şekilde bakımını yapmak gerekir. Bakımınızı eksik ettiğinizde ya da sorunlarla karşılaştığınızda da doğal yollarla çözüm bulmaya çalışmanız daha sağlıklı olacaktır.

Cildinizdeki deforme oluşlar ve renk eşitsizliğinin önüne geçebilmek doğal maskelerle mümkün. İşte bu maskelerden birkaç tanesi..

  • Aloe vera maskesi;

aloe vera maskesi cilt tonunu eşitler mi

 

  • Yoğurt maskesi;

yoğurt maskesi cilt tonunu eşitler mi

 

  • Maya maskesi;

maya maskesi cilt tonunu eşitler mi

Maya maskesi için ekstra olarak içerisine süt veya limon eklemeniz gerekir.

 

  • Muz bal maskesi;

muz bal maskesi cilt rengini düzenler mi

 

  • Doğal meyvelerin sularıyla yapılan maskeler;

meyveler cilt tonunu eşitler mi

  • Patates suyu maskesi;

patates suyu maskesi cilt tonunu eşitler mi

Yukarıda yazılan maskelerin doğal olarak düzenli kullanılması sorunlarınızdan kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Yaşadığınız bütün sorunlar için doğada çözüm bulabilmeniz mümkün. Karışımlar ya da kimyasallar olmadan da cilt sağlığınıza kavuşabilirsiniz.

Bazen cildinizi dinlendirerek, gözeneklerinizi rahatlatmak ve doğal ürünleri cildinize sürmek gerekir.

Sağlıcakla kalın..

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 17:47
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  9. cilt besini
  10. Patates suyunun faydaları
  11. Patates suyu
  12. meyve suları
  13. meyve suları neden zararlı
  14. muz bal maskesi
  15. maya maskesi
  16. yoğurt maskesi
  17. aloe vera
  18. aloe vera maskesi

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