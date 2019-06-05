Cilt tonunuzu eşitlemek aslında çok basit | Doğal maske tarifi

Çoğu kadının sıklıkla şikayetçi olduğu durum, cilt renginin eşitsizliği...

Cilt renginin değişme sebepleri;

- Çok kimyasal kullanmak

- Cildi tahriş edecek peelinglerle sert şekilde uygulama yapmak

- Fazla güneşe maruz kalmak

- Bölgesel tüy aldırmak

- Bölgesel nem farkı

- Alerjik durumlar

- Cildin bazı bölgelerinin yavaş yenilenmesi

gibi sorunlar olabilir.

Yüzümüz ve özellikle göz çevresi oldukça hassas bir deriye sahiptir. Özenli bir şekilde bakımını yapmak gerekir. Bakımınızı eksik ettiğinizde ya da sorunlarla karşılaştığınızda da doğal yollarla çözüm bulmaya çalışmanız daha sağlıklı olacaktır.

Cildinizdeki deforme oluşlar ve renk eşitsizliğinin önüne geçebilmek doğal maskelerle mümkün. İşte bu maskelerden birkaç tanesi..

Aloe vera maskesi;

Yoğurt maskesi;

Maya maskesi;

Maya maskesi için ekstra olarak içerisine süt veya limon eklemeniz gerekir.

Muz bal maskesi;

Doğal meyvelerin sularıyla yapılan maskeler;

Patates suyu maskesi;

Yukarıda yazılan maskelerin doğal olarak düzenli kullanılması sorunlarınızdan kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Yaşadığınız bütün sorunlar için doğada çözüm bulabilmeniz mümkün. Karışımlar ya da kimyasallar olmadan da cilt sağlığınıza kavuşabilirsiniz.

Bazen cildinizi dinlendirerek, gözeneklerinizi rahatlatmak ve doğal ürünleri cildinize sürmek gerekir.

Sağlıcakla kalın..