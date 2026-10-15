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Gündem Ali Karahasanoğlu’ndan İmamoğlu’nun savunmasına sert çıkış: Ve tilkinin hesap verme günü geldi...
Gündem

Ali Karahasanoğlu’ndan İmamoğlu’nun savunmasına sert çıkış: Ve tilkinin hesap verme günü geldi...

Yeniakit Publisher
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Ali Karahasanoğlu’ndan İmamoğlu’nun savunmasına sert çıkış: Ve tilkinin hesap verme günü geldi...

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında İBB davasında savunma yapan Ekrem İmamoğlu’nu sert sözlerle eleştirdi. İmamoğlu’nun 4 bin 225 kelimelik konuşmasında iddianamede yer alan suçlamalara cevap vermediğine dikkat çeken Karahasanoğlu, “Ve tilkinin hesap verme günü geldi...” ifadelerini kullandı.

Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında İBB davasının son duruşmasında savunma yapan Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarını mercek altına aldı.

İmamoğlu'nun duruşma salonundan, İstanbul'un tarihinden, ailesinden ve güncel siyasi gelişmelerden uzun uzun söz ettiğini belirten Karahasanoğlu, buna karşılık iddianamede yer alan somut suçlamaların cevapsız bırakıldığını kaydetti.

“4 BİN 225 KELİME AMA İSNATLARA CEVAP YOK”

İmamoğlu'nun savunma metnini teknik olarak da incelettiğini aktaran Karahasanoğlu, konuşmanın 4 bin 225 kelime ve boşluklar dahil 31 bin 850 karakterden oluştuğunu yazdı.

Karahasanoğlu, “4.225 kelime ile savunma yapıyorsunuz ve bu 4.225 kelimeden bir tanesi bile iddianameye dönük değil” sözleriyle İmamoğlu'nun savunmasına tepki gösterdi.

“BİR KELİME SÖYLE BE ADAM!”

Karahasanoğlu yazısında, Adem Soytekin ve Ali Nuhoğlu üzerinden gündeme getirilen iddialar ile Sarıyer'deki villalar ve para transferlerine ilişkin suçlamaların savunmada karşılıksız bırakıldığını belirtti.

İmamoğlu'na, “Bir kelime söyle be adam! Kelimeyi de boş verdik, bir harf söyle... ‘Ama iddianamedeki şu isnada şu cevabı veriyorum’ de” sözleriyle seslendi.

“SARIYER’DEKİ İKİ VİLLA İLE İLGİLİ TEK KELİME YOK”

Karahasanoğlu, İmamoğlu'nun İstanbul'un işgalinden kurtuluşuna, Fenerbahçe'nin Zaferin Rengi filminin galasından ailesine kadar pek çok başlığa değindiğini, ancak davanın merkezindeki iddiaları yanıtlamadığını yazdı.

Özellikle Sarıyer'deki iki villa ve Bodrum'daki villa üzerinden gündeme getirilen para iddialarına dikkat çeken Karahasanoğlu, İmamoğlu'nun bunlarla ilgili açıklama yapmadığını vurguladı.

Karahasanoğlu yazısını, İmamoğlu'nun ilerleyen duruşmalarda da suçlamaların esasına girmekten kaçınacağını düşündüğünü belirten sert ifadelerle sürdürdü.

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Yorumlar

İftiraya nasıl cevap verilir

Sen onu kaleme al bakayım. Yalancı şahit çok.

Şuayip

Haramın acısı dünyada dil tutulur ahıret de adamı küle çevirir
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