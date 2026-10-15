Özgür Özel CHP’den giderken kasayı da götürdü! Yeni Parti’den 400 milyonluk soygun planı

SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşe yazısında Özgür Özel ve beraberindeki isimlerin CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kurdukları süreçte yaşandığını belirttiği gelişmeleri gündeme taşıdı.

Övür, CHP'den ayrılırken parti arşivinin götürüldüğünü, bazı parti binalarının tapularının üzerlerine alınmaya çalışıldığını ve milletvekillerinin boş kâğıtlara attıkları imzalar üzerinden CHP kasasında toplanan paraların Yeni Parti'ye aktarılmasının planlandığını yazdı.

ÖVÜR: KURDUKLARI PARTİNİN TEMEL HARCINA DA “YOLSUZLUK” BULAŞTIRDILAR

Övür, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel üzerinden yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi buna kurdukları partinin temel harcına da ‘yolsuzluk’ bulaştırdıkları gerçeği eklendi. CHP'den ayrılırken yakıp yıktıkları, tahrip ettikleri, hatta bazı parti binalarının tapusunu üzerlerine almaya çalıştıkları biliniyordu ama kimsenin aklına milletvekillerinin boş kâğıda attıkları imzalarla yine o milletvekillerinin CHP kasasında toplanan paralarının Yeni Parti'ye aktaracakları gelmezdi.”

“PARTİ ARŞİVİ DÂHİL HER ŞEYİ ALIP YENİ PARTİ'YE GÖTÜRMÜŞLERDİ”

Gazeteci Fatih Atik'in söz konusu olayı belgesiyle ortaya koyduğunu belirten Övür, CHP yönetiminin de gelişme karşısında şaşkınlık yaşadığını yazdı.

Övür, yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Gazeteci Fatih Atik bu sahteciliği belgesiyle ortaya koyunca CHP yönetimi bile ne yapacağını şaşırdı. Şaşırdı, çünkü bu olayın belgesi CHP'nin elinde yoktu. Parti arşivi dâhil her şeyi alıp Yeni Parti'ye götürmüşlerdi. CHP'liler buna ‘götürme’ değil ‘çalınma’ diyor.”

400 MİLYON TL'Yİ ALMAK İSTEDİLER

Övür'ün yazısındaki en dikkat çekici bölümlerden biri ise CHP'nin banka hesabındaki paraya ilişkin oldu.

SABAH yazarı, yaşananları şu sözlerle aktardı:

“Yeni Parti yönetimi, CHP'den giderken benzer bir hamle daha yapmış. Partinin bankaya koyduğu 400 milyon lirayı da almak istemiş. CHP'nin dirayetli memurları sayesinde bu girişim durdurulmuş ama 5 milyon TL gitmiş.”

“ALTINDA ÖZGÜR ÖZEL'İN İMZASI VAR”

Mahmut Övür, bir CHP yöneticisinin yaşananlara ilişkin değerlendirmesine de köşesinde yer verdi.

CHP'li yöneticinin sözlerini değiştirmeden aktaran Övür şu ifadeleri paylaştı:

“Burada ölçü para değil. Önemli olan bir parti yönetimi tarafından evrakta sahtekârlık yapılması. Altında Özgür Özel'in imzası var. Organize bir yolsuzluk bu. Siyasi Partiler Kanunu açısından suç bu. CHP bunu mahkemeye taşımaya hazırlanıyor. Kendi partisine bunu yapanlara ülke teslim edilir mi?”

MEHMET SEVİGEN: FON KRİZİNDEN FARKSIZ BİR SOYGUN

Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen de ortaya çıkan gelişmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sevigen, “Bana göre bu olay fon krizinden farksız bir soygun” ifadelerini kullandı.

Mahmut Övür ise Yeni Parti'nin kuruluş sürecini değerlendirdiği yazısında Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik sert eleştirilerde bulunurken, yaşananları siyasi tarih açısından örneği olmayan bir gelişme olarak değerlendirdi.