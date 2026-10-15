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Spor Beşiktaş yeni transferini duyurdu
Spor

Beşiktaş yeni transferini duyurdu

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Beşiktaş yeni transferini duyurdu

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 27 yaşındaki ABD'li skorer gard Lonnie Walker IV’ü renklerine bağladığını açıkladı.

Beşiktaş, Lonnie Walker IV transferini resmen duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Lonnie Walker IV'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

 

KARİYERİ

NBA kariyeri boyunca San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets ve Philadelphia 76ers formaları giyen Walker; çıktığı 342 maçta 10 sayı, 2.3 ribaund ve 1.5 asist ortalamalarıyla oynadı.

2024/25 sezonunda Euroleague ekibi Zalgiris'e transfer olan Lonnie Walker IV, son olarak geçtiğimiz sezon Maccabi Playtika Tel Aviv forması giydi.

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