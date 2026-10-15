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Gündem Türkiye güne büyük bir operasyonla uyandı: Yüzlerce gözaltı var
Gündem

Türkiye güne büyük bir operasyonla uyandı: Yüzlerce gözaltı var

Yeniakit Publisher
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Türkiye güne büyük bir operasyonla uyandı: Yüzlerce gözaltı var

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla düzenlenen operasyonlarda 348 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yürütülen soruşturmayla ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla 58 ilde "Yeni Nesil Suç Örgütleri"ne yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışmaları sonucunda 348 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin sosyal medya ve iletişim platformları üzerinden tetikçi temin etmeye çalıştıkları, suç örgütlerinin propagandasını yaptıkları ve örgütlere yeni eleman kazandırmayı amaçladıkları tespit edildi.

 

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatları doğrultusunda, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde 58 ilde "Yeni Nesil Suç Örgütleri"ne yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının ortak çalışmaları sonucunda düzenlenen operasyonlarda toplam 348 şüpheli yakalandı.

 

SOSYAL MEDYADAN TETİKÇİ TEMİN ETMEYE ÇALIŞMIŞLAR

Yürütülen çalışmalarda şüphelilerin, iletişim platformlarında oluşturdukları gruplar aracılığıyla tetikçi temin etmeye veya tetikçilik yapmaya yönelik paylaşımlarda bulundukları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu öven, tehdit ve hakaret içeren, suç örgütlerinin propagandasını yapan paylaşımlar gerçekleştirdikleri tespit edildi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin sosyal medya paylaşımları aracılığıyla örgütsel faaliyetlerini duyurmayı, suç örgütleri arasındaki husumet ve rekabeti dijital platformlara taşımayı amaçladıkları ortaya çıktı.

Şüphelilerin suç faaliyetlerini normalleştirmeye çalıştıkları ve sosyal medyayı kullanarak suç örgütlerine yeni eleman kazandırmayı hedefledikleri de belirlendi.

"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"


Operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden suça özendiren ve suç örgütlerinin propagandasını yapan yapılara karşı mücadelenin süreceği vurgulandı. Açıklamada, "Sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimizi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.

 

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