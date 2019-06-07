Hyaluronik asit | Nedir, ne işe yarar, faydaları ve kullanım alanları nelerdir? Son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz hyaluronik asidin etkilerini merak edenler için bilgilendirici bir yazı..

Hyaluronik asit; vücudumuzun bütün bağ dokularında, eklemlerde ve ciltte doğal olarak bulunan, aminoasit içerikli bir maddedir. Suda çözünebilen yapıya sahiptir. Bu yapı nem, esneklik ve sağlamlık kazandırırken, cilt üzerinde oluşan hasarları düzene sokuyor. Hyaluronik asidin azalması sonucunda da ciltte problemler oluşuyor. Bebeklerin cildinin pürüzsüz ve yumuşak olmasının sebebi, anne karnındaki sıvının hyaluronik asit bakımından zengin oluşundan kaynaklanır. İlerleyen yaşlarda vücudun üretemediği hyaluronik asitin azalması sebebiyle cilt kurur ve yıpranmalara karşı koyamaz. Hyaluronik asitin faydaları nelerdir? Cilde nemlilik kazandırır.

Yaşlanma etkilerini geciktirir.

Sarkmaların ve kırışıklıkların oluşumunu engeller.

Güneşe ve kötü dış etkenlere karşı cildi korur.

Hyaluronik asit suyu çekme ve bağlama özelliğine sahip olduğu için, doğal bir şekilde cilt, saçlar, eklemler ve sinirlerin yumuşamasını sağlar.

Yağlandırmadan doğal şekilde nemlendirir.

Parlaklı, canlılık ve nem kazandırırken derinin içerisine işleyerek, alt tabakaları uyarıp iyileştirir.

Sivilce oluşumunu ve izlerini yok eder. Hyaluronik asit nasıl kullanılır? 26 yaş üzeri, cildinde sorun yaşayan kişiler uygulayabilir. Sadece senede 2 kere cilt için uygulanabilir. Hapları doktor gözetiminde alınmalıdır. Sağlıcakla kalın..

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