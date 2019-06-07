0553 313 94 23

Hyaluronik asit | Nedir, ne işe yarar, faydaları ve kullanım alanları nelerdir?

Son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz hyaluronik asidin etkilerini merak edenler için bilgilendirici bir yazı..

07 Haziran 2019 Cuma 20:11
Hyaluronik asit | Nedir, ne işe yarar, faydaları ve kullanım alanları nelerdir?

Hyaluronik asit; vücudumuzun bütün bağ dokularında, eklemlerde ve ciltte doğal olarak bulunan, aminoasit içerikli bir maddedir. Suda çözünebilen yapıya sahiptir.

Bu yapı nem, esneklik ve sağlamlık kazandırırken, cilt üzerinde oluşan hasarları düzene sokuyor. Hyaluronik asidin azalması sonucunda da ciltte problemler oluşuyor.

Bebeklerin cildinin pürüzsüz ve yumuşak olmasının sebebi, anne karnındaki sıvının hyaluronik asit bakımından zengin oluşundan kaynaklanır. 

İlerleyen yaşlarda vücudun üretemediği hyaluronik asitin azalması sebebiyle cilt kurur ve yıpranmalara karşı koyamaz.

hyaluronik asit nedir ne işe yarar nasıl kullanılır

Hyaluronik asitin faydaları nelerdir?

  • Cilde nemlilik kazandırır.
  • Yaşlanma etkilerini geciktirir.
  • Sarkmaların ve kırışıklıkların oluşumunu engeller.
  • Güneşe ve kötü dış etkenlere karşı cildi korur.
  • Hyaluronik asit suyu çekme ve bağlama özelliğine sahip olduğu için, doğal bir şekilde cilt, saçlar, eklemler ve sinirlerin yumuşamasını sağlar.
  • Yağlandırmadan doğal şekilde nemlendirir.
  • Parlaklı, canlılık ve nem kazandırırken derinin içerisine işleyerek, alt tabakaları uyarıp iyileştirir.
  • Sivilce oluşumunu ve izlerini yok eder.

Hyaluronik asit nasıl kullanılır?

26 yaş üzeri, cildinde sorun yaşayan kişiler uygulayabilir.

Sadece senede 2 kere cilt için uygulanabilir.

Hapları doktor gözetiminde alınmalıdır.

Sağlıcakla kalın..

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 20:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri
    1. Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim..
    2. Fransa, Türkiye maçının hazırlıklarını..
    3. AK Partili vekilden flaş açıklama:..
    4. Feray Şahin’in bu yıl da unutulmadı
    5. ABD ve Rus gemileri Filipinler..
    6. Theresa May parti liderliğini resmen..
    7. Bunalıma girdi, evini ateşe verdi
    8. Türkiye-Fransa maçına doğru
    9. Elazığ’da trafik kazası: 9 yaralı
    10. Esenler Belediye Başkanı Göksu’ya..
    11. GÜNCELLEME - Kıraathanede sırtına..
    12. Bakan Soylu’dan Akşener’e ’VIP’..
    13. ABD Hazine Bakanlığı, İran’ın en büyük..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan aracını..
    15. Hyaluronik asit | Nedir, ne işe yarar,..
    16. KKTC Başbakan Tatar’dan “Asayiş için..
    17. Horlamaya nasıl engel olunur? İşte..
    18. 5 dakikalık yağmur ve dolu yolları..
    19. Burdur’ da zincirleme trafik kazası: 5..
    20. Ankara-Bursa yolunda bayram dönüşü..
    21. Anoreksiya hastalığı nedir?..
    22. ABD düzensiz çocuk göçmenler için yeni..
    23. Dang Humması virüsü nedir?
    24. Didier Deschamps: "Epey ateşli bir..
    25. Bir ülke daha S-400 konusunda ABD'ye..
    26. Fransa Açık'ta Djokovic-Thiem maçı..
    27. Kaymakam Üçer’in ’kebap’ paylaşımı..
    28. Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa..
    29. Bilecik lise taban puanları 2019..
    30. Sosyal medyadan tropik hayvan satışına..
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Putin'den dünyayı sarsacak açıklama! "Anlaşmadan çekilmeye hazırız"
    Putin'den dünyayı sarsacak açıklama! "Anlaşmadan çekilmeye hazırız"
    Cüneyt Özdemir: Bildiğiniz gerizekalı diyebiliriz bu insanlara
    Cüneyt Özdemir: Bildiğiniz gerizekalı diyebiliriz bu insanlara
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem