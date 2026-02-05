  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sisi'den Yunanistan'ı hüsrana uğratan Türkiye sözleri ABD'den flaş İran açıklaması Maydonoz Döner'e yönelik FETÖ davası! Ara karar çıktı Müzakere yeri kesinleşti: İran ile ABD Maskat’ta masaya oturacak CHP şişede durduğu gibi durmuyor! İBB’nin kreşlerinin arka planını tek tak anlattı ‘Gelin birlikte hareket edelim’ ABD'ye karşı ittifak çağrısı Özgür Özel’in koruma ordusu Erdoğan’ı gölgede bıraktı: Bu neyin şatafatı? Başkan Erdoğan’dan Mısır’da tarihi açıklamalar: Ticaret hacmi 15 milyar dolara yükseldi İki sapığın ortak avukatı! FETÖ Elebaşı Gülen ile Sapık Epstein'i Aynı kişi savundu Casusluk soruşturmasında flaş gelişme! İmamoğlu hakkına hapis istemi
Gündem Fenomen Mükremin Gezgin Metris'te erkek koğuşuna atıldı
Gündem

Fenomen Mükremin Gezgin Metris'te erkek koğuşuna atıldı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Fenomen Mükremin Gezgin Metris'te erkek koğuşuna atıldı

Sosyal medyada paylaştığı sözde "hamilelik" videolarıyla toplumun sinir uçlarıyla oynayan ve büyük tepki çeken fenomen Mükremin Gezgin, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle gözaltına alınarak tutuklandı.

Cezaevine gönderilen Gezgin'in hangi koğuşa yerleştirileceği merak konusu olurken, adli makamlar son noktayı koydu. Kendisini kadın gibi pazarlamaya çalışan fenomen, İstanbul Metris Cezaevi'nde biyolojik kimliğine uygun olarak erkek koğuşuna yerleştirildi.

Yayınladığı kurgu videolarla Türk aile yapısına ve genel ahlaka aykırı içerikler üreten Gezgin, cezaevi girişinde de magazin figürü olma çabasını sürdürdü. Ancak cezaevi yönetimi, sosyal medyadaki sanal dünyasının aksine gerçek hayatta kanunların ve biyolojik gerçeklerin işlediğini hatırlatarak şahsın erkekler bölümünde kalmasına karar verdi. Metris Cezaevi’ndeki işlemleri tamamlanan Gezgin’in, diğer mahkumlarla birlikte erkek koğuşundaki yaşamına başladığı öğrenildi.

Fenomen rezaleti! Gençliğimizi zehirleyenlerin maskesi düştü: Hem uyuşturucu hem ahlaksızlık!
Fenomen rezaleti! Gençliğimizi zehirleyenlerin maskesi düştü: Hem uyuşturucu hem ahlaksızlık!

Gündem

Fenomen rezaleti! Gençliğimizi zehirleyenlerin maskesi düştü: Hem uyuşturucu hem ahlaksızlık!

İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor! "Fenomen öğretmen" skandalında yeni rezalet
İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor! "Fenomen öğretmen" skandalında yeni rezalet

Gündem

İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor! "Fenomen öğretmen" skandalında yeni rezalet

Yalan rüzgarı dindi, rakamlar konuştu! Sosyal medya fenomeninin BİM sepeti hesabı: Alım gücü iddiaları yerle bir oldu!
Yalan rüzgarı dindi, rakamlar konuştu! Sosyal medya fenomeninin BİM sepeti hesabı: Alım gücü iddiaları yerle bir oldu!

Sosyal Medya

Yalan rüzgarı dindi, rakamlar konuştu! Sosyal medya fenomeninin BİM sepeti hesabı: Alım gücü iddiaları yerle bir oldu!

Uyuşturucudan gözaltına alınan 11 sosyal medya fenomeni serbest bırakıldı
Uyuşturucudan gözaltına alınan 11 sosyal medya fenomeni serbest bırakıldı

Gündem

Uyuşturucudan gözaltına alınan 11 sosyal medya fenomeni serbest bırakıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23