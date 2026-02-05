Fenomen Mükremin Gezgin Metris'te erkek koğuşuna atıldı

Cezaevine gönderilen Gezgin'in hangi koğuşa yerleştirileceği merak konusu olurken, adli makamlar son noktayı koydu. Kendisini kadın gibi pazarlamaya çalışan fenomen, İstanbul Metris Cezaevi'nde biyolojik kimliğine uygun olarak erkek koğuşuna yerleştirildi.

Yayınladığı kurgu videolarla Türk aile yapısına ve genel ahlaka aykırı içerikler üreten Gezgin, cezaevi girişinde de magazin figürü olma çabasını sürdürdü. Ancak cezaevi yönetimi, sosyal medyadaki sanal dünyasının aksine gerçek hayatta kanunların ve biyolojik gerçeklerin işlediğini hatırlatarak şahsın erkekler bölümünde kalmasına karar verdi. Metris Cezaevi’ndeki işlemleri tamamlanan Gezgin’in, diğer mahkumlarla birlikte erkek koğuşundaki yaşamına başladığı öğrenildi.