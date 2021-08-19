Fener'in Muhammed’i var
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki’yi 1-0 yenerek avantajı cebine koydu.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki’yi 1-0 yenerek avantajı cebine koydu.
19. dakikada Gustavo’nun uzaktan şutunda top Tannander’de kaldı. 22. dakikada Saksela’nın rakip yarı sahanın ortalarından sol taraftan kullandığı duran topta karambolde altıpas önünde topu önünde bulan Jair’in şutunda top üstten auta gitti.
31. dakikada Zajc’ın sol ayağıyla ceza sahası sol çaprazdan şutunda top kalecide kaldı. İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti. 50. dakikada Osayi’nin pasında İrfan Can’ın sert şutunu savunma güçlükle uzaklaştırdı. 59. dakikada Saksela’nın kafa vuruşu auta çıktı. 65. dakikada Mesut Özil’in yerine giren 20 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya’nın jeneriklik golü Fenerbahçe’yi öne geçirdi: 1-0
77. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Zajc’ın şutu auta çıktı. Müsabakada başka gol olmadı ve Fenerbahçe rakibini 1-0 yenerek avantajı sağlamış oldu.