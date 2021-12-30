Fener'in kulesine Serie A'dan talip var

Fenerbahçe'de oynadığı futbolla taraftarların el üstünde tuttuğu defans hattının kulesi olan, Kim Min Jae'ye İtalya'nın dev kulübü talip oldu.

Napoli, savunmasını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Napoli, Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae'yi listesine aldı. Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, bir süredir takip ettiği Min-Jae'yi listesinde üst sıralara yazdı.

Fenerbahçe ile kısa süre içerisinde temasa geçmesi beklenen Napoli, transferin ekonomik şartlarını öğrenecek.

İtalyan gazeteci Gianluca DiMarzio'nun haberine göre; Napoli savunmasının belkemiği olarak görülen Kalidou Koulibaly'nin Afrika Uluslar Kupası'na gidecek olması ve Kostas Manolas'ın da satışıyla birlikte Napoli, ara transfer döneminde öncelikle bir stoperi kadrosuna katmaya çalışacak.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Beijing Guoan'dan 3 milyon euro bonservisle transfer ettiği 25 yaşındaki Koreli milli stoper, çubuklu formayla 23 resmi maçta forma giydi.