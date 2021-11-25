Fener'in Korelisine dev talip

Son oynanan Galatasaray derbisinde yaptığı müdahalelerle maçın kahramanı olan Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min Jae'ye İngiltere'nin dev kulübü Tottenham talip oldu. Tottenham'ın stoper hattının revire dönmesi sonrası teknik direktör Conte'nin onayıyla Fenerbahçe ile ilk temasın kurulduğu iddia edildi.

Galatasaray karşısında müthiş savunmasıyla adından söz ettiren Kim Min Jae, Tottenham'ın radarına girdi. Romero'nun sakatlanmasından sonra stoper arayışına geçen Londra ekibinin, Conte'nin onayıyla Fenerbahçe ile temas kurduğu ileri sürüldü. Yönetim, Kim için en az 20 milyon euro istiyor ancak şampiyonluk hedefi için sezon sonuna kadar satmama düşüncesinde. Futbol İnsider ise Chelsea'nin geçen hafta Attila Szalai'nin menajeri ile görüştüğünü duyurdu. Devre arasında resmi teklif yapılacağı belirtildi.