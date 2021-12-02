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Spor Fener'in ilacı Valencia dönüyor
Spor

Fener'in ilacı Valencia dönüyor

Ligde bir türlü istikrarı yakalayamayan Fenerbahçe'de Ekvadorlu golcü Enner Valencia'nın sahalara dönüş tarihi belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 11:41:00 -
Fener'in ilacı Valencia dönüyor

Fenerbahçe'de Ekvadorlu golcü Enner Valencia'nın sahalara dönüş tarihi belli oldu.

Yıldız futbolcu formda olduğu bir dönemde Konyaspor maçında ayak bileğinden sakatlanmıştı. Yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak olan Valencia, hâlâ arkadaşlarına katılamadı. Tecrübeli oyuncu bireysel çalışmalar yaparak sahalara döneceği günü iple çekiyor. Teknik ekibin ve yıldız futbolcunun hedefi, iki hafta sonraki Beşiktaş derbisi.

Golcü oyuncu, bu karşılaşmadan önceki Gaziantep mücadelesinde süre alıp, derbiye kadar hazır hale gelmek istiyor. Sağlık ekibi de bu hedefe ulaşılması için Valencia’nın durumunu yakından takip ediyor.
Valencia'nın performansı

Enner Valencia, bu sezon toplamda 14 maça çıkarken 7 gol kaydetti ve şu anda Fenerbahçe'nin en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor.

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