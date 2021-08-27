Fener'in gençlik aşısı tuttu

Süper Lig’de 2021-2022 sezonuna etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe, genç oyuncularından aldığı katkıyla dikkati çekiyor. Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile yeni sezona farklı bir sistem ve anlayışla giriş yapan sarı-lacivertliler, kısa sürede taraftarlarının yüzünü güldürmeyi başardı.

Hazırlık maçlarında sergilenen futbol ve eksik kadroya rağmen alınan olumlu sonuçlar ile sezona umutlu başlayan Fenerbahçe, uzun yıllardır beklenen altyapı katkısına da ulaştı. Taraftarların üçlü savunma endişesine rağmen yeni sezonda oynadığı ilk 3 resmi karşılaşmada rakiplerine gol şansı tanımayan Fenerbahçe, 2’si ligde 2’si Avrupa’da olmak üzere oynadığı 4 maçını da kazandı. Sarı-lacivertlilerde alınan galibiyetlerin yanı sıra, Portekizli teknik adam Vitor Pereira’nın genç oyunculara forma vermesi ve bu isimlerin aldıkları sürelerdeki olumlu katkısı ise yüzleri güldürdü.

Fenerbahçe’de dün UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan HJK Helsinki maçının son bölümünde 3’lü hücum hattında Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler ve Fatih Yiğit Şanlıtürk’ün yer alması ise dikkati çekti.

Son olarak Fatih Şanlıtürk Fenerbahçe’nin bir diğer altyapı oyuncusu Fatih Yiğit Şanlıtürk, yeni sezonda dikkati çeken bir başka isim oldu. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon ilk resmi maçına HJK Helsinki müsabakasında çıktı. Karşılaşmanın 81. dakikasında 3 gol atan Enner Valencia’nın yerine oyuna giren Fatih Yiğit, 90+2. dakikada golle buluşmayı başardı.

Fenerbahçe’de habere konu olan 3 genç oyuncu, aldığı kısa sürelerde skora katkı yapmayı bildi. Teknik direktör Vitor Pereira’nın kendilerine verdiği şansı en iyi şekilde değerlendiren oyunculardan Muhammed ve Fatih Yiğit gol atarken, Arda verdiği gol pasıyla skora etki etti. Öte yandan teknik direktör Vitor Pereira’nın 3 oyuncuyu da doğru zamanlarda oyuna sokarak onlardan direkt katkı alması kamuoyunda takdir topladı.