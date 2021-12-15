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Spor Fener'e derbi öncesi büyük müjde
Spor

Fener'e derbi öncesi büyük müjde

Pazar günü Kadıköy'de oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi, Sarı-Lacivertlilere müjde üstüne müjde geldi. Sakatlıkları süren Mert Hakan ile Valencia takımla birlikte çalışmalara başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü

Yeniakit Publisher
2021-12-15 14:13:00 - 2021-12-15 14:14:07
Fener'e derbi öncesi büyük müjde

Pazar günü Kadıköy'de oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi, Sarı-Lacivertlilere müjde üstüne müjde geldi. Sakatlıkları süren Mert Hakan ile Valencia takımla birlikte çalışmalara başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü

Fenerbahçe'de sakatlıkları sona eren Enner Valencia ile Mert Hakan Yandaş, takımla çalışmalara başladı.Fenerbahçe'de sakatlıkları sona eren Enner Valencia ile Mert Hakan Yandaş, takımla çalışmalara başladı.

Süper Lig'in 17'nci haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe'de hazırlıklar başladı. Ligin 11'inci haftasında oynanan Konyaspor mücadelesinde sakatlık yaşayan ve tedavileri süren Enner Valencia ile Mert Hakan Yandaş'tan Beşiktaş maçı öncesinde sevindirici haber geldi. İki futbolcu, Samandıra Can Bartu Tesileri'ndeki idmanın tamamında takımla çalışmalarda yer aldı. 19 Aralık Pazar günü oynanacak Beşiktaş dersinde kadroda yer alacak Valencia ile Mert Hakan'in oyuna sonradan dahil olması bekleniyor.

Öte yandan sarı-lacivertli ekipte, bu hafta yapılan antrenmanlarda olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı taktirde sakatlığı süren Altay Bayındır tek eksik olacak.

 

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