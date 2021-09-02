Fener'e Alman orta saha
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadrosuna bir orta saha oyuncusu kattı. Sarı lacivertliler Alman futbolcu Max Meyer ile anlaşma sağladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadrosuna bir orta saha oyuncusu kattı. Sarı lacivertliler Alman futbolcu Max Meyer ile anlaşma sağladı.
Bonservisi elinde olan Meyer Schalke 04'te uzun dönem forma giydikten sonra Crystal Palace kulübüne transfer olmuştu. Tekrar Bundesliga'ya dönen Meyer, Köln'de geçen sezon 12 maçta forma giydi.
18 Eylül 1995 tarihinde Almanya'nın Oberhausen kentinde doğan Meyer, futbola 2002 yılında Oberhausen'in altyapısında başlarken, 2009 yılında ise Schalke'nin altyapısına transfer oldu. Burada sergieldiği başarılı performansla Schalke'nin A takımına yükselen Alman yıldız, 2013 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında Galatasaray'a karşı forma giydi.