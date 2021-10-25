Fener'den, Fransa 7. ligine!

Fenerbahçe'nin geçmişte 4 milyon Euro'ya Young Boys takımından transfer ettiği Henri Bienvenu kariyerini Fransa 7. Lig ekibi Rosieres'de sürdürüyor. Bir dönem Fenerbahçe ve Eskişehirspor gibi takımların formasını giyen Henri Bienvenu yeni kulübüyle şaşırttı. 33 yaşındaki Kamerunlu futbol hayatını devam ettiriyor. Ancak önceki takımları düşünüldüğünde bir hayli irtifa kaybetmiş durumda.

Bienvenu, Fransa'da 7. lige denk gelen Regional 2'deki Rosieres'in formasını giyiyor. L'Est eclair'den alınan habere göre tecrübeli forvet, 3-0'lık Bar-sur-Seine galibiyetinde 1 gol ile takımına destek sağladı. Bienvenu'nun bu kulübün olduğu Rosières-pres-Troyes'da yaşadığı belirtiliyor.

Henri Bienvenu, 2011 yılında 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İsviçre'nin Young Boys takımından transfer edilmişti. Aykut Kocaman yönetimindeki sarı-lacivertlilere büyük umutlarla alınan Kamerunlu oyuncu beklentileri karşılayamadı.

Fenerbahçe'de çıktığı 41 karşılaşmada 8 gol atan Bienvenu ardından Zaragoza'ya kiralanmış, 2013-14 sezonu öncesi de Eskişehirspor'a transfer olmuştu. Kamerunlu futbolcu, Fransa'da Troyes takımının da formasını giydi.