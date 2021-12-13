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Spor Fener'de Visca sesleri
Spor

Fener'de Visca sesleri

Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, Edin Visca'nın transferi için devre arasında Medipol Başakşehir'in kapısını çalacak. Visca'nın kalmasını isteyen Emre Belözoğlu'nun tavrı transferde belirleyici olacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 13:45:00 -
Fener'de Visca sesleri

Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, Edin Visca'nın transferi için devre arasında Medipol Başakşehir'in kapısını çalacak. Visca'nın kalmasını isteyen Emre Belözoğlu'nun tavrı transferde belirleyici olacak.

Geçtiğimiz sezon ezeli rakibi Galatasaray ile İrfan Can Kahveci transferi için Medipol Başakşehir ile kıyasıya bir pazarlığa oturan Sarı-lacivertli takım, masadan mutlu ayrılırken şimdi sıra Boşnak yıldıza geldi.

10 sezondur Türkiye'de olan ve Medipol Başakşehir'in tarihindeki tek şampiyonluğun mimarlarından olan Edin Visca, her transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan bir isim. Sarı-lacivertliler 31 yaşındaki oyuncu için girişimlerde bulunsa da daha önce transfer sonuçlanmadı.

Başkan Ali Koç'un devre arasında takıma enerji katacak isimlere yönelmesinin ardından gözler de Edin Visca'ya çevrilirken yönetim 5 milyon Euro'luk bir teklif ile Başakşehir'in kapısını çalacak. 

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