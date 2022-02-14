Fener'de kalede kabus sona erdi!
Tedavisinin tamamlanmasının ardından sahalara dönen başarılı kaleci Altay Bayındır’ın performansı teknik heyeti sevindirdi. GZT Giresunspor maçında kaleyi devralan 23 yaşındaki file bekçisi, 5 şutun 4'ünde gole izin vermedi.
Tedavisinin tamamlanmasının ardından sahalara dönen başarılı kaleci Altay Bayındır’ın performansı teknik heyeti sevindirdi. GZT Giresunspor maçında kaleyi devralan 23 yaşındaki file bekçisi, 5 şutun 4'ünde gole izin vermedi.
Altay Bayındır tam 105 gün sonra, GZT Giresunspor-Fenerbahçe maçıyla sahalara döndü.
30 Ekim 2021'de 2-1 kaybettikleri Konyaspor maçında omzundan sakatlanan genç file bekçisi, Giresunspor karşısında kalesinde erken gol görse de, mücadelenin devamında başarılı bir performans ortaya koydu.
Sarı-lacivertli takımda kaptanlık pazubandı taşıyan Altay, özellikle ilk yarıda ortaya koyduğu performansla ev sahibi Giresunspor'a ikinci gol şansı vermedi.
Takımını ilk 45 dakikalık bölümde ayakta tutan isimlerin başında olan Altay Bayındır, Fenerbahçe'nin galibiyetinde önemli pay sahibi oldu.
23 yaşındaki kaleci, 90 dakika boyunca kalesine gelen 5 şutun 4'ünde gole izin vermedi. Altay'ın bu performansı, gelecek maçlar öncesi Fenerbahçe camiasında beğeni topladı.