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Spor Fener'de 6 eksik
Spor

Fener'de 6 eksik

Süper Lig'in 7. hafta maçında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de 6 oyuncu forma giyemeyecek.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 16:40:00 -
Fener'de 6 eksik

Süper Lig'in 7. hafta maçında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de 6 oyuncu forma giyemeyecek.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Ligde oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanan, 1'inde berabere kalan ve 1'inden mağlup ayrılan Fenerbahçe, 13 puan elde etti. Sarı-lacivertli takımla aynı galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sayıları bulunan Hatayspor da ilk 6 haftalık süreçte hanesine 13 puan yazdırdı.

Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmış, ikinci devrede Hatay'da yapılan müsabakayı ise sarı-lacivertli ekip 2-1 kazanmıştı.

 Öte yandan Fenerbahçe, 6 eksikle Hatay'a gidiyor. Sarı lacivertlilerde Sosa, Nazım, Tisserand, İrfan Can, Serdar Aziz ve Zajc kadroda yer almadı.

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