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Spor Fenerbahçe'yi eleyen Slavia Prag'ın rakibi belli oldu
Spor

Fenerbahçe'yi eleyen Slavia Prag'ın rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 17:28:00 -
Fenerbahçe'yi eleyen Slavia Prag'ın rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında son 16 turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.

Karşılaşmaların 10 ve 17 Mart'ta oynanacağı son 16 turunda eşleşmeler şu şekilde:

Olimpik Marsilya (Fransa) - Basel (İsviçre)

Leicester City (İngiltere) - Rennes (Fransa)

PAOK (Yunanistan) - Gent (Belçika)

Vitesse (Hollanda) - Roma (İtalya)

PSV (Hollanda) - Kopenhag (Danimarka)

Slavia Prag (Çekya) - LASK (Avusturya)

Bodo/Glimt (Norveç) - AZ Alkmaar (Hollanda)

Partizan (Sırbistan) - Feyenoord (Hollanda)

 

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