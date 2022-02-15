Fenerbahçe'ye, Slavia Prag'tan müjdeli haber
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'nda Slavia Prag'ı konuk edecek. Çek temsilcisi İstanbul'daki karşılaşmaya teknik direktöründen yoksun sahaya çıkacak.
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'nda Slavia Prag'ı konuk edecek. Çek temsilcisi İstanbul'daki karşılaşmaya teknik direktöründen yoksun sahaya çıkacak.
Slavia Prag, sağlık problemleri nedeniyle teknik direktör Jindrich Trpisovsky ve futbolcu Lukas Masopust'un kafilede yer almadığını açıkladı.
Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Konferans Ligi Play-off Turu Fenerbahçe - Slavia Prag maçı 17 Şubat Perşembe günü oynanacak. Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak mücadele EXXEN platformundan canlı yayınlanacak.
Karşılaşmayı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ile Alberto Tegoni yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak.