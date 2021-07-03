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Spor Fenerbahçe'ye Ozan Tufan için dev teklif
Spor

Fenerbahçe'ye Ozan Tufan için dev teklif

Fransız ekibi Lyon'un, Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan için 13 milyon Euro teklif yaptığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 22:43:00 -
Fenerbahçe'ye Ozan Tufan için dev teklif

Fenerbahçe'de geçen sezon gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çeken Ozan Tufan için, Lyon harekete geçti. Fransız devinin sportif direktörü Juninho Pernambucano'nun görüşmeleri bizzat yürüttüğü öğrenilirken milli yıldız için 13 milyon euronun gözden çıkarıldığı belirtildi. Sarı-lacivertli kulübün ise 20 milyon euronun altında gelecek hiçbir teklife sıcak bakmadığı ifade edildi.

Fenerbahçe'de teknik direktör bilinmezliği Vitor Pereira'nın göreve getirilmesiyle sona erdi. Sarı-lacivertliler artık tüm dikkatini transfere yoğunlaştırdı. Kanarya'da gelecek ve gidecek futbolcular merak edilirken Ozan Tufan'a sürpriz bir teklif geldi.

Fenerbahçe 20 milyon euro istiyor

Fransız basını, Lyon'un Sportif Direktörü Juninho Pernambucano'nun, Ozan için ilk teması gerçekleştirdiğini yazdı. Foot Mercato'da yer alan habere göre Brezilyalı efsane futbolcu Juninho, Ozan'ın transferi için 13 milyon euroyu (yaklaşık 134 milyon lira) gözden çıkarmış durumda. Fenerbahçe yönetiminin ise 26 yaşındaki yıldız için 20 milyon eurodan az olan hiçbir teklife sıcak bakmadığı kaydedildi.

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