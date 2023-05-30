Fenerbahçe'ye müjde!

Süper Lig'de iddiasını son haftaya taşımak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları erken başladı. Sarı-lacivertliler, Udinese'de forma giyen Brezilyalı stoper Rodrigo Becao'yu gündemine aldı.

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Rodrigo Becao için Udinese'den resmi açıklama geldi. Udinese teknik heyet sorumlusu Pierpaolo Marino, 'Udinese Tonight' adlı programa konuk olarak takımdaki futbolcuların son durumunu değerlendirdi.

Becao ile sözleşme uzatmak istediklerini fakat oyuncunun kendileriyle görüşmek istememesine şaşırdıklarını ifade eden Marino, "Becao'nun sözleşme uzatmak için masaya oturmaması bizi oldukça şaşırttı. Birkaç haftadır kendisiyle diyalog kurmayı hedefliyorduk. Karşılıklı saygı çerçevesinde diyalog kurmanın yollarını arıyoruz. Aksi takdirde sözleşmesi sona ermeden değerine uygun bir meblağ ile çok sancılı bir transfer düşünmek zorunda kalacağız." ifadelerini kullandı.

Marino'nun Becao için yaptığı bu açıklamalar oyuncunun Fenerbahçe ile anlaştığı yönündeki iddiaları güçlendirdi.

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Udinese formasıyla bu sezon 28 maça çıkan Becao, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.