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Spor Fenerbahçe'ye İtalya'da müjde geldi!
Spor

Fenerbahçe'ye İtalya'da müjde geldi!

İtalyan devi Inter'in Fenerbahçeli Altay Bayındır'ı transfer listesinin en başına yazdığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 12:35:00 -
Fenerbahçe'ye İtalya'da müjde geldi!

İtalyan devi Inter'in Fenerbahçeli Altay Bayındır'ı transfer listesinin en başına yazdığı belirtildi.

Fenerbahçe ile henüz sözleşme uzatmayan Altay Bayındır'a Serie A'nın köklü takımlarından Inter'in talip olduğu öğrenildi.

Handanovic'in yaşının ilerlediğini düşünen İtalyanlar, Onana ile forma rekabetine girecek bir isim arıyor.

Ocak ayında iletişime geçecek

Bu bağlamda Altay Bayındır'ı da transfer listesinin en başına ekleyen Serie A devi, ocak ayında futbolcunun menajeriyle iletişime geçmeyi planlıyor.

Bosman kuralları gereği sözleşmesinin bitimine 6 ay kala istediği yabancı takımla görüşebilen oyuncunun Fenerbahçe'nin sözleşme uzatma teklifine henüz yanıt vermemesi de kafaları karıştırdı.

Altay Bayındır bu sezon çıktığı 24 maçın 11'inde kalesini gole kapattı.

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