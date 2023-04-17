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Spor Fenerbahçe'ye dünya yıldızı!
Spor

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı!

Yeniakit Publisher
2023-04-17 14:24:00 -
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı!

Tottenham'dan ayrılacak olan Lucas Moura için Fenerbahçe devrede.

Futbol kariyerine İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da devam eden Brezilyalı futbolcu Lucas Moura için Fenerbahçe devrede. Sarı-Lacivertliler, bu transferi gerçekleştirebilmek için Moura cephesiyle temaslarını sıklaştırdı.

Sezon sonunda Tottenham ile kontratı bitecek futbolcu için Fenerbahçe yönetimi planını yaptı. Buna göre; önümüzeki hafta futbolcunun menajeriyle masaya oturulacak ve futbolcu için düşünülen planlama anlatılacak.

Sağ açık, sol açık ve forvet arkasında forma giyebilen 30 yaşındaki futbolcu, bundan sonra imza atacağı takımdan en az 3 yıllık bir kontrat istiyor. Moura'nın hedefi kariyerine Avrupa'da devam edebilmek.

Yakın dönemde adı Sao Paulo ile de anılan Lucas Moura, yüksek maliyeti nedeniyle eski kulübüne gidememişti. Futbolcunun yıllık beklentisinin 5 milyon euro civarında olduğu biliniyor. Fenerbahçe ile Moura cephesi arasında pazarlıklar yapılacak.

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