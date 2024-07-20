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Spor Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder müjdesi! İtalyan devi kapıyı çaldı
Spor

Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder müjdesi! İtalyan devi kapıyı çaldı

Yeniakit Publisher
2024-07-20 11:38:00 -
Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder müjdesi! İtalyan devi kapıyı çaldı

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Cengiz Ünder için, İtalyan devi Napoli'nin teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Cengiz Ünder için sürpriz bir gelişme yaşandı.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Napoli, Fenerbahçe'nin iyi bir teklif gelmesi durumunda satışına onay vereceği Cengiz Ünder için girişimlere başladı.

Cengiz'in takımdan ayrılması için 10-12 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi olan Fenerbahçe, Napoli'nin resmi girişimde bulunması halinde teknik direktör Jose Mourinho ile birilkte Cengiz Ünder'in geleceği konusunda kararını verecek.

Geçtiğimiz sezon 15 milyon euro karşılığında Marsilya'dan transfer edilen Cengiz Ünder, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 9 gol 3 asistlik performans göstermişti.

Cengiz Ünder, daha önce İtalya'da Roma forması giymişti.
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