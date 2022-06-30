Fenerbahçe'ye Brezilyalı yıldız geliyor!

Gelecek sezon için sol kanada takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekipte Palmeiras forması giyen Dudu gündeme gelmişti. Brezilyalı yıldızın transferi için teknik direktör Jorge Jesus'un da devrede olduğu belirtildi.

Sol kanat için Bruno Henrique, Paixao, Vargas gibi isimlerle ilgilenen Henrique'den sakatlığı sebebiyle vazgeçen diğer oyunculardan ise olumlu yanıt alamayan Fenerbahçe gözünü Palmerias'ın yıldızı Dudu'ya çevirdi...

Takvim'in haberine göre teknik direktör Jorge Jesus'un Futbol Direktörü Mario Branco ve Başkan Ali Koç ile yaptığı toplantı sonrası Sarı-Lacivertliler'in Dudu için Brezilya kulübü ile temasa geçtiği öğrenildi.

1 yıl daha Palmerias ile sözleşmesi devam eden Dudu'nun da Fenerbahçe'nin teklifini düşünmek için süre istediği öğrenildi. Palmerias'ta mutlu olduğunu belirten Dudu için Brezilya basını "Fenerbahçe Dudu'yu ikna etmek için çok astronomik bir teklif yaptı.

Ancak Dudu henüz kararını vermedi" yorumunu yaptı. Fenerbahçe Futbol Direktörü Marco Branco'nun yanı sıra teknik direktör Jorge Jesus'un da Dudu ile bir görüşme yapacağı öğrenildi. Sol kanat mevkisinde forma giyen Dudu, sağ kanat ve on numara bölgelerinde de görev alabiliyor.