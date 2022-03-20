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Spor Fenerbahçe'ye 1.98'lik stoper geliyor!
Spor

Fenerbahçe'ye 1.98'lik stoper geliyor!

Önümüzdeki sezon Kim-Min Jae ya da Szalai'den en az birini 20 milyon Euro bedelle satmayı planlayan Fenerbahçe, 1.98'lik dev stoper Pape Cisse'yi Olympiakos'tan istedi. Kanarya, Yunan kulübünün fiyat kırmasını bekliyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 14:40:00 -
Fenerbahçe'ye 1.98'lik stoper geliyor!

Önümüzdeki sezon Kim-Min Jae ya da Szalai'den en az birini 20 milyon Euro bedelle satmayı planlayan Fenerbahçe, 1.98'lik dev stoper Pape Cisse'yi Olympiakos'tan istedi. Kanarya, Yunan kulübünün fiyat kırmasını bekliyor.

Süper Lig'de ikincilik hesabı yapan Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler Olympiakos forması giyen Pape Cisse için devreye girdi.

Takvim'de yer alan haberde, Fenerbahçe'nin bu transfer için bir planı var. Yeni sezon öncesi elindeki stoperlerden Kim Min Jae ve Attila Szalai'yi yüksek bonservis ücretleriyle elinden çıkarmak isteyen Sarı-Lacivertliler stoperde boşalacak yere Pape Cisse'yi monte etmek istiyor.

Olympiakos ile yapılan ilk görüşmede Yunan kulübünün 12 milyon Euro istediği öğrenildi. Kim ya da Szalai'den birini en az 20 milyon Euro bedelle elden çıkarmayı planlayan Fenerbahçe, 1.98'lik Senegalli stoper için 8 milyon Euro civarında bir bedel ödemek istiyor.

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