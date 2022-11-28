Fenerbahçe'nin yıldızına Serie A'dan teklif!

FIFA Dünya Kupası arasına Süper Lig'de lider olarak giren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - lacivertlilerin geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Diego Rossi'ye İtalya Ligi Serie A'dan talip çıktı. Uruguay Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosuna seçilmeyen ve hayal kırıklığı yaşayan oyuncuyu Torino'nun takip ettiği ifade edildi.

FIFA Dünya Kupası arasına Süper Lig'de topladığı 29 puanla lider, UEFA Avrupa Ligi'nde ise grubunu 1. sırada bitirerek son 16 turuna yükselmiş şekilde çıkan Fenerbahçe'de transfer için flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un takımın başına gelişiyle birlikte performansını yükselten isimler arasında yer alan Diego Rossi'ye sürpriz bir talip çıktı.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun başında MLS ekibi LA Galaxy'den transfer ettiği Diego Rossi'yi İtalya Ligi Serie A takımlarından Torino'nun istediği öne sürüldü.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; ligde sadece 16 gol atan ve bu problemi çözmek isteyen Torino, gündemine yıldız futbolcuyu aldı.

Öte yandan Rossi'nin İtalyan pasaportunu da taşımasının, Torino'nun transfer için iştahını kabartan etkenlerden biri olduğu belirtildi.

Ayrıca İtalyan ekibinin gündeminde Fenerbahçe'den Diego Rossi'nin yanı sıra Joao Pedro'nun da olduğu iddia edildi.

Uruguay Milli Takımı formasıyla 4 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası kadrosunda kendisine yer bulamaması sonrasında hayal kırıklığına uğramıştı. Bu sezon Fenerbahçe forması ile 22 resmi maça çıkan Rossi, 3 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.